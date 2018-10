Britská premiérka vymenovala prvú ministerku pre prevenciu samovrážd

Vymenovanie prichádza na Svetový deň duševného zdravia. Pri tejto príležitosti sa v Londýne stretli zástupcovia 50 krajín na summite o duševnom zdraví.

Londýn 10. októbra (TASR) - Britská premiérka Theresa Mayová vymenovala v stredu Jacqueline Doyleovú-Priceovú do novovytvoreného úradu ministerky pre prevenciu samovrážd. Ide o súčasť úsilia vlády o zníženie počtu ľudí, ktorí si siahajú na život, informovala tlačová agentúra AP.



Vymenovanie prichádza na Svetový deň duševného zdravia. Pri tejto príležitosti sa v Londýne stretli zástupcovia 50 krajín na summite o duševnom zdraví. Mayová zároveň prisľúbila 1,8 milióna libier na podporu charitatívnych služieb Samaritans, ktorá poskytuje bezplatné poradenstvo.



Doyleová-Priceová (49) je okrem toho aj štátnou tajomníčkou ministerstva zdravotníctva a sociálnej starostlivosti pre otázky duševného zdravia.



V samotnom Anglicku ročne spácha samovraždu približne 4500 osôb, pričom samovražda je štatisticky stále hlavnou príčinou smrti u mužov mladších ako 45 rokov, pripomína spravodajská stanica Sky News.



Združenie s názvom Kampaň proti nešťastnému životu (CALM), ktoré sa venuje prevencii mužských samovrážd, vymenovanie novej ministerky privítalo a označilo ho za prelomové. Šéf tohto spolku Simon Gunning uviedol, že to pomôže zvýšiť povedomie verejnosti o samovraždách a ich zničujúcich následkoch.



Počet samovrahov sa v Británii počas uplynulých 25 rokov znížil u žien viac než o polovicu, pričom u mužov klesá iba postupne. Mayová zdôraznila, že medzi mentálnym a fyzickým zdravím by mala panovať "skutočná rovnosť".



Premiérka tiež ohlásila nový nábor špecialistov, ktorí budú pôsobiť na školách a pomáhať mladým ľuďom udržiavať si dobré duševné zdravie.



Britský minister zdravotníctva Matt Hancock takisto privítal vymenovanie Doyleovej-Priceovej a oznámil, že v britských školách bude pôsobiť 8000 špecialistov na predmetnú problematiku. Dodal, že značná časť z dotácií vo výške 20 miliónov libier, ktoré premiérka prisľúbila rezortu zdravotníctva, pôjde na zabezpečenie duševného zdravia obyvateľstva.