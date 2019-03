Princ Harry odhalil pamätník zavraždeným Britom v Tunisku

Harryho, vojvodu zo Sussexu, sprevádzalo pri otváraní pamätníka v birminghamskom Cannon Hill Park približne 300 hostí vrátane rodín obetí.

Londýn 5. marca (TASR) - Britský princ Harry odhalil v pondelok v anglickom meste Birmingham pamätník obetiam dvoch smrtiacich útokov, ktoré sa odohrali pred štyrmi rokmi v Tunisku. Informovala o tom tlačová agentúra Reuters.



Strelec v júni 2015 zavraždil v prímorskom letovisku Súsa 30 Britov a osem ďalších osôb, zatiaľ čo jeden Brit bol o tri mesiace skôr medzi 21 obeťami útoku militantov v tuniskom národnom múzeu Bárdú.



Harryho, vojvodu zo Sussexu, sprevádzalo pri otváraní pamätníka v birminghamskom Cannon Hill Park približne 300 hostí vrátane rodín obetí. Pamätník s názvom Infinite Wave (Nekonečná vlna) pozostáva z 31 samostatných nehrdzavejúcich kovových lúčov predstavujúcich každú z obetí dvojice týchto teroristických útokov.



"Na pamiatku všetkých tých, ktorí prišli o život, a rodinám, ktorých životy sa týmito udalosťami navždy zmenili, by som rád vyjadril najúprimnejšiu úctu a oficiálne venoval tento pamätník vašim milovaným," povedal Harry.



Člen britskej kráľovskej rodiny následne navštívil miestne zdravotnícke stredisko Scar Free Foundation Centre for Conflict Wound Research, ktoré sa špecializuje na pomoc vojenským veteránom a civilistom zraneným pri útokoch. Viac než 6000 členov britských ozbrojených síl utrpelo v uplynulých konfliktoch závažné zranenia.



Harry, ktorý slúžil v armáde jedno desaťročie a absolvoval dve misie v Afganistane, si vypočul o technikách a psychologickej podpore, ktorú dané centrum poskytuje zraneným vojakom a pomáha im vrátiť sa do života.