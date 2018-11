Británia: Produkty z konopy budú dostupné na predpis

Britská vláda ešte v júni oznámila, že prehodnotí zákaz liekov na báze konopy.

Londýn 1. novembra (TASR) - Výrobky z konopy siatej budú od 1. novembra v Británii dostupné na predpis u špecializovaných lekárov, informovala vo štvrtok stanica BBC.



Výrobky z konopy budú môcť predpísať špecializovaní lekári v prípadoch, keď nepomáhajú ostatné lieky. Pomôcť by mali najmä deťom trpiacim závažnou epilepsiou, pacientom s nevoľnosťou a dávením v dôsledku chemoterapie, alebo ľuďom so svalovou strnulosťou spôsobenou ochorením skleróza multiplex.



Tabletky, kapsule a olej z konopy obsahujú látku THC, ktorá má priaznivé účinky. Účinky ďalšej látky, CBD, sú ešte stále predmetom výskumu.



Britská vláda ešte v júni oznámila, že prehodnotí zákaz liekov na báze konopy. Minister vnútra Sajid Javid vtedy povedal poslancom, že prípady - ako keď 12-ročnému chlapcovi trpiacemu epilepsiou odopreli konopný olej - ukazujú potrebu umožniť prístup k produktom na báze konopy tým, ktorým to môže prospieť.



"Zavedieme prísne kontroly," povedal Javis a dodal, že zmiernenie pravidiel v žiadnom prípade nemožno považovať za krok smerom k legalizácii marihuany na rekreačné účely. Fajčenie marihuany zostáva aj naďalej nepovolené.