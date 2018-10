Radikálneho islamského kazateľa Choudaryho podmienečne prepustili

Jeden z najznámejších radikálnych moslimských kazateľov v Británii, Anjem Choudary, bol odsúdený za presadzovanie podpory IS.

Londýn 19. októbra (TASR) - Z väzenia v britskej metropole Londýn v piatok podmienečne prepustili radikálneho islamského kazateľa Anjema Choudaryho odsúdeného na 5,5 roka väzenia. Informovala o tom spravodajská televízia Sky News.



Choudaryho (51) odsúdili v roku 2016 na nepodmienečný trest za to, že otvorene vyzýval na podporu extrémistickej organizácie Islamský štát (IS). Prepustený bol automaticky po uplynutí polovice trestu, pričom bol zohľadnený aj čas, ktorý strávil vo vyšetrovacej väzbe.



Nemenovaný zdroj pre Sky News uviedol, že kazateľa z londýnskeho väzenia Belmarsh nepreviezli domov, ale do zabezpečeného detenčného zariadenia pre podmienečne prepustených, kde bude dočasne umiestnený.



Po zvyšok trestu bude Choudary pod dohľadom viacerých bezpečnostných zložiek vrátane vojenskej kontrarozviedky MI5.



Choudary patrí už roky k jedným z najznámejších tvárí radikálneho islamu v Británii, kde pôsobil ako vodca radikálnych skupín ako al-Muhádžirún a Islam4UK. Britská vláda obe tieto skupiny zakázala.



Kazateľ vyvolal pozornosť svojimi šokujúcimi výrokmi v médiách, ktoré sa ale vždy pohybovali v rámci zákona. Po tom, čo v roku 2014 prisahal vernosť Islamskému štátu, ho nakrátko zadržali.