Británia ruší prípravy na neriadený odchod z EÚ

K tomuto kroku pristúpila britská vláda po tom, ako predstavitelia 27 štátov Únie súhlasili s odkladom brexitu do 31. októbra 2019.

Londýn 12. apríla (TASR) - Britská vláda ruší prípravy na neriadený odchod Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Informovala o tom v stredu televízia Sky News.



K tomuto kroku pristúpila britská vláda po tom, ako predstavitelia 27 štátov Únie súhlasili s odkladom brexitu do 31. októbra 2019. Britská premiérka Theresa Mayová má dovtedy získať v parlamente dostatočnú podporu pre brexitovú dohodu, ktorú vyrokovala s Bruselom.



Televízia Sky News získala email, v ktorom popredný britský vládny predstaviteľ zaoberajúci sa brexitom ďakuje svojim podriadeným za úsilie venované prípravám na takzvaný divoký brexit.



"V súčinnosti so zvyškom vlády s okamžitou platnosťou zastavujeme naše operačné plánovanie pre prípad odchodu bez dohody," píše sa v uvedenom emaili. Celý proces plánovania bude podľa neho ukončený "dôkladne, uvážene a usporiadane".



Text emailu podľa Sky News naznačuje, že ukončovanie príprav na brexit bez dohody prebieha na úrovni celej vlády a je koordinované z najvyšších miest. Meno predstaviteľa, ktorý email rozoslal, ani televízia nezverejnila. Uviedla len to, že ide o šéfa vládneho odboru, ktorý je v prvej línii príprav na brexit.



Britská vláda sa na možný brexit bez dohody pripravovala približne dva roky a investovala doň zhruba štyri miliardy libier. Na prípravách pracovali tisíce štátnych zamestnancov, ktorých dočasne stiahli z plnenia ich bežných pracovných povinností.



Podľa Sky News by sa títo zamestnanci mali po veľkonočných prázdninách postupne začať vracať na svoje pôvodné pozície.



Na správu televízie Sky News s pobúrením reagovali stúpenci tvrdého brexitu. Vláda by podľa nich mala naopak využiť odklad termínu na to, aby sa lepšie pripravila na odchod z EÚ bez dohody.