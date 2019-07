Británia si s Iránom odmieta vymeniť zadržiavané tankery

Začiatkom júla zadržali v britskom zámorskom území Gibraltár iránsky supertanker Grace 1 pre podozrenie z porušenia sankcií Európskej únie voči Sýrii.

Londýn 19. júla (TASR) - Británia v pondelok zamietla možnosť prepustiť iránsky tanker výmenou za britské plavidlo, ktoré Teherán zadržal v Perzskom zálive, píše agentúra Reuters.



"Niečo za niečo tu neexistuje," povedal britský minister zahraničných vecí Dominic Raab pre spravodajskú televíziu BBC. "Nejde o nejaký výmenný obchod. Ide o dodržiavanie medzinárodného práva a pravidiel medzinárodného právneho systému, na ktorých budeme trvať," zdôraznil šéf britskej diplomacie.



Začiatkom júla zadržali v britskom zámorskom území Gibraltár iránsky supertanker Grace 1 pre podozrenie z porušenia sankcií Európskej únie voči Sýrii. Zhruba dva týždne na to Irán zadržal vo vodách Hormuzského prielivu ropný tanker Stena Impero, plaviaci sa pod britskou vlajkou. Tanker sa podľa Teheránu zrazil s iránskou rybárskou loďou, pričom ignoroval jej tiesňové volanie a porušil medzinárodné pravidlá námornej dopravy.



Spojené kráľovstvo v tejto súvislosti oznámilo, že chce v Perzskom zálive zriadiť námorné ochranné sily pod vedením Európy.



Londýn medzičasom vyslal do Perzského zálivu vojenskú loď HMS Duncan, aby tam sprevádzala lode plaviace sa pod britskou vlajkou. Informovalo o tom podľa agentúry AFP britské ministerstvo obrany.



Torpédoborec sa pripojí k fregate HMS Montrose, ktorá sa má koncom augusta podrobiť údržbe v neďalekom Bahrajne. Neskôr v tomto roku ho nahradí ďalšia fregata HMS Kent.



"Teší ma, že HMS Duncan bude pokračovať v kvalitnej práci HMS Montrose pri zabezpečovaní tejto dôležitej trasy," uviedol v nedeľu britský minister obrany Ben Wallace.



"Zatiaľ čo budeme naďalej presadzovať diplomatické riešenie, ktoré to umožní znovu bez vojenského sprevádzania, Kráľovské námorníctvo bude naďalej poskytovať ochranu britským plavidlám, až kým sa to nestane znova realitou," dodal.



Británia vydala vo štvrtok príkaz svojmu Kráľovskému námorníctvu, aby cez Hormuzský prieliv sprevádzalo lode plaviace sa pod britskou vlajkou.