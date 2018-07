Starosta Londýna Sadiq Khan vyzval na pokojné protesy proti Trumpovi

Sadiq Khan je členom britskej opozičnej Labouristickej strany a v minulosti sa dostal s Trumpom do konfliktu.

Londýn 13. júla (TASR) - Protesty v Londýne proti návšteve amerického prezidenta Donalda Trumpa musia byť "pokojné a v pozitívnom duchu". Povedal to vo štvrtok starosta britskej metropoly Sadiq Khan.



"Môj odkaz pre tých, ktorí plánujú prísť na protesty v Londýne, je, že musia byť pokojné a v pozitívnom duchu. Tým, ktorí majú v úmysle spôsobiť problémy alebo porušiť zákon, odkazujem: nie ste vítaní," cituje z Khanovho vyhlásenia agentúra Reuters.



Sadiq Khan je členom britskej opozičnej Labouristickej strany a v minulosti sa dostal s Trumpom do konfliktu. Khan dodal, protesty proti Trumpovi nie sú protiamerické, odzrkadľujú však odpor Londýnčanov voči "politike strachu a zúfalstva".



Šéf Bieleho domu pricestoval do Británie z Bruselu, kde bol na dvojdňovom summite NATO. Vo štvrtok sa zúčastní na galavečeri s britskými a americkými predstaviteľmi v paláci Blenheim, veľkolepom anglickom vidieckom sídle, ktoré je rodiskom a pôvodným domovom bývalého britského premiéra Winstona Churchilla.



V piatok sa Trump stretne s premiérkou Theresou Mayovou a kráľovnou Alžbetou II. a potom strávi víkend na jednom zo svojich súkromných golfových ihrísk v Škótsku.



Počas návštevy Trumpa v Británii sa očakávajú rozsiahle protesty proti nemu a jeho politike.