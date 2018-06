Súd v Británii poslal do väzenia prvú ženskú teroristickú bunku

Rizlaine Boularová (22) dostala trest minimálne 16 rokov väzenia a jej matka Mina Dichová šesť rokov a deväť mesiacov.

Londýn 16. júna (TASR) - Členky prvej teroristickej skupiny pozostávajúcej výlučne zo žien poslal v piatok súd v Londýne do väzenia za plánovanie útoku nožom pri Westminsterskom paláci, sídle britského parlamentu.



Informovala o tom televízia Sky News.



Dichová (44) bude ďalších päť rokov na slobode podmienečne.



Tretia členka Safaa Boularová (18) sa dozvie výšku trestu na pojednávaní v neskoršom termíne.



Štvrtej žene Khawle Barghouthiovej, ktorá bola priateľkou Rizlaine, hrozí väzenie za to, že neupozornila úrady na prípravu útoku. Jej trest vyhlásia na budúci týždeň v piatok.



Rizlaine Boularová plánovala bodať náhodne do ľudí v okolí Westminsterského paláca, aby spôsobila rozsiahlu paniku, zranenia a smrť, vyhlásil v piatok londýnsky Centrálny trestný súd, nazývaný Old Bailey.



Rizlaine prevzala nápad od mladšej sestry Safaay, ktorá už bola vo väzbe za pokus stať sa nevestou džihádistu v Sýrii.



Sestry sa v šifrovaných telefonátoch rozprávali o čajovom večierku v štýle knihy Alica v krajine zázrakov, pričom staršia sestra hrala postavu Šialeného klobučníka.



Boularová (22) sa priznala k príprave teroristických činov.



Jej matka Dichová priznala, že dcére pomáhala. Súd jej udelil spomínaných takmer sedem rokov.



Sudca Mark Dennis vyhlásil, že Dichová "zlyhala v úlohe rodiča", pretože proti útoku nezakročila. Dodal, že zohrala "výraznú rolu" v radikalizácii oboch svojich dcér.



Sudca povedal staršej Boularovej, že plánovala "ohavný čin".



"Po uliciach dnes kráčajú ľudia, ktorých životy mohli byť nenapraviteľne pokazené alebo zmarené, keby nebolo zásahu polície a bezpečnostných služieb," zdôraznil.



Na súde zaznelo, že sestry Rizlaine a Safaa diskutovali o pláne s matkou, potom obe dcéry išli kúpiť nože a batoh.



Rizlaine si útok nacvičovala u kamarátky Barghouthiovej (21) a ich rozhovor úrady odpočúvali. Dievčatá sa smiali a zabávali sa na tom, či Rizlaine nezlyhá a či si nakoniec omylom neporeže vlastnú ruku.



Policajt ju pri zatýkaní postrelil do brucha, pretože si myslel, že drží niečo v ruke, dodala televízia Sky News.