Súd poslal do väzenia skupinu novodobých otrokárov z Poľska

Londýn 5. júla (TASR) - Britský súd odsúdil ôsmich poľských občanov na tresty odňatia slobody do 11 rokov za to, že priviedli stovky ľudí z Poľska do Spojeného kráľovstva na otrockú prácu. Tamojšia prokuratúra uviedla, že mohlo ísť o najväčší prípad novodobého otroctva v Európe, informovali agentúry DPA a AP.



Korunný súd v Birminghame poslal piatich mužov a tri ženy do väzenia na tri až 11 rokov po tom, ako týchto osem osôb uznal za vinných z obchodovania s ľuďmi, využívania nútenej práce či prania peňazí.



Svoje obete - vo veku od tínedžerov po ľudí nad 60 rokov - presvedčili falošnými sľubmi, aby cestovali do Birminghamu, kde zločinecká skupina kontrolovala ich životy, brala im väčšinu zo zárobkov a podvodom za nich poberala sociálne dávky.



"Mnoho zraniteľných obetí - často bez domova a trpiacich závislosťami - vylákali z Poľska do Birminghamu s prísľubom bezplatného ubytovania a dobre plateného zamestnania," uviedla Korunná prokuratúra.



Gang však podľa nej ubytoval obete v "preplnených, podradných priestoroch a dával im tak málo jedla, že mnohí boli nútení chodiť do vývarovní" pre chudobných.



Títo ľudia dostávali len desať libier (11 eur) týždenne za prácu, ako je zber cibule, výroba oplotenia a triedenie zásielok, zatiaľ čo zločinecká skupina zarobila celkovo odhadom 2,46 milióna libier (2,74 mil. eur) - a jej členovia žili v luxuse.



"Je to najväčšie stíhanie novodobého otrokárstva svojho druhu v Spojenom kráľovstve a možno aj v Európe," povedal Mark Paul z Korunnej prokuratúry v grófstve West Midlands. "Tento gang nielen ukradol peniaze obetí, ale vzal im aj ich slobodu, využijúc vyhrážky a násilie na ich zastrašenie a ovládanie ich životov."



Podľa Paula hovorilo s vyšetrovateľmi 88 obetí. Polícia grófstva West Midlands uviedla, že skupina previedla do Británie celkovo okolo 400 ľudí, ktorých "nútila pracovať za almužnu a žiť v zanedbaných podmienkach".



"Bolo to obchodovanie s ľuďmi a vykorisťovanie v masívnom rozsahu. Tento gang zaobchádzal s týmito ľuďmi, vlastnými krajanmi, ako s tovarom výlučne pre vlastnú chamtivosť," vyhlásil jeden z vedúcich vyšetrovateľov prípadu, detektív hlavný inšpektor Nick Dale.



"Niektorým povedali, že ich vezmú do lesa, aby si vykopali vlastné hroby", ak sa postavia na odpor, priblížil Dale s tým, že vodcovia gangu boli "bystrí a manipulatívni... a prevádzkovali sofistikovanú operáciu vo viac než 30 nehnuteľnostiach".



"Väčšina obetí sa cítila bezmocná utiecť, keďže nepoznali okolie, sotva alebo vôbec nehovorili po anglicky a nemali nikoho, na koho by sa obrátili o pomoc," dodal Dale. Podľa jeho slov sa podarilo utiecť len trom z nich, a to uprostred ich prvej noci v Británii.



S obžalovanými viedli dva procesy, ktoré sa skončili ešte vo februári a júni. Obmedzenia týkajúce sa informovania o nich boli odvolané dnes, čo umožnilo zverejniť detaily, dodáva AP.