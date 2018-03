Británia spomína: Uplynul rok od teroristického útoku v Londýne

Útok na Westminsterskom moste bol prvým zo série viacerých teroristických incidentov, ktoré v roku 2017 otriasli Britániou - štyri sa odohrali v Londýne

Londýn 22. marca (TASR) - Británia si vo štvrtok pripomenula prvé výročie teroristického útoku na Westminsterskom moste v Londýne, ktorý si vyžiadal päť mŕtvych a 49 zranených. Páchateľom bol 52-ročný britský občan Khalid Masood, ktorý osobným automobilom vrazil do chodcov na moste a pred budovou parlamentu nožom smrteľne zranil policajta.



Masooda, ktorý konvertoval na islam, ihneď po útoku zastrelila polícia. K zodpovednosti za útok sa prihlásila extrémistická skupina Islamský štát (IS), hoci vyšetrovatelia spojitosť nepotvrdili. Útok podnietil miestne úrady, aby posilnili bezpečnostný aparát Londýna vrátane inštalovania betónových bariér na preľudnených lokalitách a ôsmich mostoch.



Táto tragická udalosť odzrkadľuje teroristické útoky vykonané v Európe moslimskými fanatikmi pomocou nákladných vozidiel - Nice (Francúzsko, júl 2016, 86 mŕtvych), Berlín (Nemecko, december 2016, 12 mŕtvych), Štokholm (Švédsko, apríl 2017, päť mŕtvych) či Barcelona a Cambrils (Španielsko, august 2017, 16 mŕtvych), pripomína stanica Sky News.



Útok na Westminsterskom moste bol prvým zo série viacerých teroristických incidentov, ktoré v roku 2017 otriasli Britániou - štyri sa odohrali v Londýne (útok vozidlom na londýnskom moste, útok vozidlom pred mešitou v časti Finsbury Park, útok samurajským mečom pred Buckinghamským palácom a bombový útok na stanici metra Parsons Green).



Okrem toho došlo k samovražednému bombovému útoku na koncerte americkej speváčky Ariany Grande v Manchestri. Útok si vyžiadal 22 mŕtvych a vyše 500 zranených. Samotná speváčka však vyviazla bez zranení.



Výročie teroristických útokov - v tomto prípade druhé - si vo štvrtok pripomína aj belgické hlavné mesto Brusel. Bombové útoky islamistov na letisku Zaventem a stanici metra Maelbeek, ku ktorým sa taktiež prihlásil Islamský štát, si 22. marca 2016 vyžiadali 32 mŕtvych a 340 zranených. Súdny proces s osobami zapojenými do týchto atentátov sa začne na budúci rok.