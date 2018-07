Britská premiérka Mayová varuje svoju stranu, aby neohrozovala brexit

Mayová sa tento týždeň snažila presadiť plán budúcich obchodných vzťahov Británie s EÚ, a zároveň sa zaoberala rezignáciami na vysokých postoch vo svojej vláde a kritikou prezidenta USA D. Trumpa.

Londýn 15. júla (TASR) - Britská premiérka Theresa Mayová varovala členov svojej Konzervatívnej strany, že nemusí byť "vôbec žiadny brexit", ak budú mariť jej plán na opustenie Európskej únie. Informovala o tom v nedeľu tlačová agentúra DPA.



"Moje posolstvo pre našu krajinu tento víkend je jednoduché: musíme upierať zrak na cenu," Mayová uviedla pre britský týždenník Mail on Sunday. "Ak to nebudeme robiť, riskujeme, že nebude žiaden brexit."



Mayová sa tento týždeň snažila presadiť plán budúcich obchodných vzťahov Británie s EÚ, a zároveň sa musela zaoberať rezignáciami na vysokých postoch vo svojej vláde a kritikou amerického prezidenta Donalda Trumpa.



Vo svojom článku vyzvala na "praktický a pragmatický" prístup, v protiklade k postoju, ktorý je "škodlivý a chaotický".



Prisľúbila tiež zaujať tvrdé stanovisko v rokovaniach, pričom svoju dohodu opísala nie ako "nejaký dlhý zoznam želaní, z ktorého si vyjednávači môžu vyberať. Je to kompletný plán so súborom výsledkov, o ktorých nemožno vyjednávať."



Trump vo štvrtok skritizoval Mayovej postoj v rokovaniach s EÚ v rozhovore pre britský bulvárny denník The Sun. Americký prezident prirovnal britské referendum z júna 2016, v ktorom občania tejto ostrovnej krajiny rozhodli o brexite, k predvlaňajším prezidentským voľbám v USA, v ktorých zvíťazil. V tejto súvislosti povedal, že dohoda, ktorú sa Mayová s EÚ snaží dosiahnuť "sa veľmi líši od tej, za akú hlasoval ľud (v referende)".



Boris Johnson, ktorý v pondelok odstúpil z postu ministra zahraničných vecí, napísal v rezignačnom liste, že "sen o brexite sa rozplýva, dusený zbytočnou nedôverou v samých seba," a dodal, že na základe Mayovej plánu Británia "smeruje k prijatiu štatútu kolónie".