Traja ministri podali demisiu, odmietajú spolupracovať s Johnsonom

Prečítajte si tiež: Britská premiérka Mayová odovzdala kráľovnej svoju demisiu

Londýn 24. júla (TASR) - Britskí ministri financií, spravodlivosti a rozvojovej pomoci - Philip Hammond, David Gauke a Rory Stewart - odstúpili v stredu zo svojich postov pred tým, ako má byť vymenovaný za premiéra novozvolený líder Konzervatívnej strany Boris Johnson. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.Trojica proeurópskych konzervatívcov ohlásila už v uplynulých dňoch, že v prípade vymenovania Johnsona podá demisiu. Týmto krokom zrejme predišli odvolaniu novým premiérom. Ten podľa medializovaných informácií plánuje väčšiu reorganizáciu vládneho kabinetu, v ktorom má po novom pôsobiť mnoho radikálnych zástancov vystúpenia Británie z Európskej únie.Svoju demisiu medzitým odovzdala do rúk kráľovnej Alžbety II. aj samotná dosluhujúca premiérka Theresa Mayová.Hammond zverejnil na Twitteri kópiu svojho rezignačného listu, ktorý poslal Mayovej. Napísal, že trojročné pôsobenie v Mayovej vláde bolo preňho "". "" dodal odchádzajúci šéf rezortu financií.Minister spravodlivosti Gauke už pred niekoľkými dňami povedal, že nebude môcť vykonávať svoje povinnosti, ak sa Johnson v pozícii premiéra bude usilovať o tzv. brexit bez dohody. Odchod z Únie bez dohody by podľa jeho vyjadrenia pre noviny The Sunday Times viedol k potupe krajiny.