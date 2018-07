Trumpovci pricestovali do Škótska, v Glasgowe protestovali stovky ľudí

Trumpovci plánujú stráviť víkend v súkromí na Trumpovom golfovom ihrisku v škótskom Glasgowe, potom odletia na pondelkový summit s ruským prezidentom Vladimirom Putinom vo fínskej metropole Helsinki.

Windsor/Londýn/Glasgow 14. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump a prvá dáma Melania Trumpová odcestovali v piatok z Windsorského zámku po stretnutí pri čaji s britskou kráľovnou Alžbetou II. a odleteli na návštevu Škótska. Informovali o tom tlačové agentúry AP a DPA.



Išlo o prvé stretnutie Trumpa s panovníčkou. Britské médiá napísali, že šéf Bieleho domu s manželkou strávili s kráľovnou na zámku 47 minút, počas ktorých sa bližšie spoznávali - boli spolu o 17 minút dlhšie, než sa plánovalo.



Alžbeta pozvala Trumpovcov na spoločenskú návštevu do svojej 900-ročnej kráľovskej rezidencie v mestečku Windsor pri Londýne - pre 92-ročnú panovníčku to bol 12. americký prezident, ktorého hostila.



Pred stretnutím Trump pre britský denník The Sun povedal, že kráľovná je "fantastická žena".



"Myslím si, že svoju krajinu reprezentuje veľmi dobre. Keď sa nad tým človek zamyslí, tak svoju krajinu reprezentuje už mnoho rokov a vlastne nikdy neurobila chybu," povedal Trump pre The Sun. "Moja manželka je jej obrovským fanúšikom," zdôraznil. Dodal, že kráľovná "má veľký a nádherný pôvab".



Alžbeta počas svojej 66-ročnej vlády hostila na oficiálnych stretnutiach 12 z 13 úradujúcich amerických prezidentov, jedinou výnimkou sa stal Lyndon Johnson.



Bývalý prezident USA Barack Obama navštívil Windsorský zámok v roku 2016 a George W. Bush v roku 2008.



Prezident Trump s prvou dámou sa v piatok po čaji vrátili vrtuľníkom do Londýna, odkiaľ ich prezidentské lietadlo Air Force One odviezlo do Škótska.



Trumpovci plánujú stráviť víkend v súkromí na Trumpovom vlastnom golfovom ihrisku v škótskom Glasgowe, potom odletia na pondelkový summit s ruským prezidentom Vladimirom Putinom vo fínskej metropole Helsinki.



Medzitým protestovali v druhom najväčšom meste Škótska, Glasgowe, stovky ľudí proti návšteve Trumpa v Spojenom kráľovstve.



Na demonštráciu v Glasgowe prišli penzisti, študenti, rodiny a aktivisti zo širokej škály nátlakových skupín.



Emily Bryceová, pochádzajúca z mesta Stirling, hrdo niesla doma vyrobený pútač s nápisom v gaelčine - poukazovala tak na Trumpove korene siahajúce do Škótskej vysočiny. Nápis v preklade znamenal "Donald Trump, syn diabla".



Napriek silným protitrumpovským náladám prevláda všeobecný názor, že protesty v Británii nie sú protiamerické.



Jonathan Gillies, 27-ročný zamestnanec baru v Glasgowe, povedal, že "nikto tu nie je proti Američanom. Sú tu kedykoľvek vítaní. Problém máme len s Trumpom".



Desaťtisíce ľudí sa zišli na demonštrácii proti Trumpovi aj v uliciach v centre Londýna.



Zábery zo vzduchu v britských médiách zachytávali husto zaplnenú obchodnú štvrť okolo stanice metra Oxford Circus.



Organizátori masovej demonštrácie nazvanej Spolu proti Trumpovi odhadli, že pochodu v piatok popoludní sa zúčastnilo vyše 100.000 protestujúcich.



Demonštrácia Spolu proti Trumpovi nasledovala po Pochode žien, kde protestujúce búchali hrncami a panvicami a vo veselej karnevalovej nálade spievali pieseň "We Are Family" (Sme rodina).