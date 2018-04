Británia údajne identifikovala miesto, kde vyrobili použitý novičok

K identifikácii mali podľa správy dospieť s pomocou vedeckých analýz a tajných služieb.

Londýn 5. apríla (TASR) - Britskí experti údajne identifikovali ruské laboratórium, z ktorého pochádza toxická nervovoparalytická látka použitá pri útoku na niekdajšieho ruského dvojitého agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéru Juliju. Odborníci sú si dosť istí, aj keď nie na 100 percent, informoval vo štvrtok britský denník The Times. K identifikácii mali podľa správy dospieť s pomocou vedeckých analýz a tajných služieb.



Zrejmý zdroj materiál neuvádza, odvoláva sa na nešpecifikované bezpečnostné kruhy. Vládne miesta jeho obsah odmietli komentovať. Britskí vedci sa už skôr podľa denníka The Guardian vyjadrili, že novičok sa v Rusku vyrábal v chemickom komplexe v uzavretom meste Šichany v Saratovskej oblasti.



Britské médiá v utorok informovali, že tamojší experti z vedeckovýskumného strediska Porton Down nedokázali určiť "presný zdroj" výroby bojovej nervovoparalytickej látky novičok, ktorou boli Skripaľovci otrávení.



Gary Aitkenhead, šéf Vedeckého a technologického laboratória ministerstva obrany (DSTL), ktoré je súčasťou komplexu Porton Down, vtedy uviedol, že odborníci neboli schopní dokázať, že látka bola vyrobená v Rusku.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v utorkovej reakcii uviedol, že Británia sa Rusku bude musieť za obvinenia v kauze Skripaľ ospravedlniť a odpovedať na otázku, na čom boli jeho tvrdenia založené. Súčasne vyjadril presvedčenie, že obvinenia Británie, že Rusko stojí za útokom na Skripaľovcov, sa nikdy nepotvrdia.



Kauza viedla k mimoriadnemu ochladeniu vzťahov desiatok krajín s Ruskou federáciou a vzájomnému vyhosteniu desiatok diplomatov.



Ruský návrh na nové, spoločné vyšetrovanie útoku neprešiel v stredu hlasovaním na zasadnutí Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW) v Haagu. V jeho prospech hlasovalo šesť členov Výkonnej rady OPCW, 15 bolo proti a 17 sa zdržalo hlasovania.