Británia udelí Ratcliffovej väznenej v Iráne diplomatickú ochranu

Podľa britských úradov Zaghariová-Ratcliffová trpí zdravotnými problémami a jej emocionálny stav sa zhoršuje.

Londýn 8. marca (TASR) - Britsko-iránska občianka Nazanin Zaghariová-Ratcliffová, väznená v Iráne od roku 2016 za údajný pokus o zvrhnutie tamojšej vlády, dostane britskú "diplomatickú ochranu". Oznámil to vo štvrtok večer britský minister zahraničných vecí Jeremy Hunt.



Podľa agentúry AFP Hunt okrem iného poukázal na nedostatočný prístup Zaghariovej-Ratcliffovej k lekárskej starostlivosti.



"Dnes som sa rozhodol, že Spojené kráľovstvo urobí nesmierne neobvyklý krok a uplatní diplomatickú ochranu," uviedol Hunt.



Podľa britských úradov Zaghariová-Ratcliffová trpí zdravotnými problémami a jej emocionálny stav sa zhoršuje.



Zaghariová-Ratcliffová v januári držala hladovku na protest proti nedostatočnej zdravotnej starostlivosti a údajným pokusom Teheránu získať ju pre špionáž voči Británii.



Zaghariovú-Ratcliffovú v apríli 2016 zadržali v Iráne a neskôr ju odsúdili na päťročné väzenie za údajný pokus o zvrhnutie tamojšej vlády. Žena s iránsko-britským občianstvom do svojho zadržania pôsobila v Londýne ako projektová koordinátorka nadácie Thomson Reuters Foundation. Zaghariová-Ratcliffová všetky obvinenia odmieta.



Manžel uväznenej Richard Radcliffe v januári povedal, že podmienky, v akých sa jeho žena nachádza, sa v poslednej dobe zhoršili. Väzenskí personál jej podľa webového portálu stanice BBC zamietol návštevu lekára, ktorý mal vyšetriť hrčky na jej prsníkoch a ďalšie zdravotné problémy. Riaditeľka nadácie Thomson Reuters Monique Villaová označila zaobchádzanie s uväznenou za "pomalé a kruté mučenie".



Teherán prepustenie Zaghariovej-Ratcliffovej v decembri počas vypočúvania údajne podmienil jej špionážnou činnosťou v Británii. "Samozrejme, že nechcela povedať áno a oni nechceli počuť nie, a tak jej povedali, aby nad tým porozmýšľala," povedal v januári Richard Ratcliff. Taktiež vtedy uviedol, že chce presvedčiť ministra Hunta, aby jeho žene udelil diplomatickú ochranu. V takom prípade by Irán musel britským diplomatom dovoliť, aby preskúmali podmienky jej väznenia.



Teherán odmieta uznať britské občianstvo Zaghariovej-Ratcliffovej a jej väzbu posudzuje ako domácu záležitosť.