Británia uľahčí vydávanie víz pre bývalých afganských tlmočníkov

Londýn 11. júna (TASR) - Desiatky afganských tlmočníkov, ktorí pomáhali britským vojakom počas ich pôsobenia v Afganistane, sa budú môcť presťahovať do Spojeného kráľovstva. Podľa agentúry AP to uviedli predstavitelia britského ministerstva obrany.



Šéf rezortu Gavin Williamson v pondelok avizoval zmiernenie podmienok pre udeľovanie víz pre bývalých afganských tlmočníkov a členov ich rodín. Z uvedených zmien by malo podľa Williamsona profitovať celkovo zhruba 200 osôb.



"Nedá sa už jasnejšie vyjadriť to, ako veľmi si ceníme týchto statočných ľudí (tlmočníkov)," povedal britský minister pre denník Daily Mail.