Británia: Chemické útoky vo svete ohrozujú konvenciu o ich zákaze

Haag 18. apríla (TASR) - Londýn aj naďalej zastáva názor, že za útokom na bývalého agenta ruskej vojenskej rozviedky GRU Sergeja Skripaľa a jeho dcéru je Rusko. Uviedol to dnes v Haagu britský predstaviteľ pri Organizácii pre kontrolu chemických zbraní (OPCW). Zároveň upozornil, že opakované použitie chemických zbraní v posledných mesiacoch by mohlo podkopať zmluvu o zákaze chemických zbraní.



"Myslíme si, že len Rusko malo technické prostriedky, prevádzkové skúsenosti a motív zamerať sa na Skripaľovcov," uviedol britský veľvyslanec Peter Wilson na zasadnutí Výkonnej rady OPCW. Vyhlásil tiež, že Rusko už má skúsenosť s vraždami spáchanými s vedomím štátu. "Je veľmi pravdepodobné, že ruské spravodajské služby považujú aspoň niektorých spomedzi svojich prebehlíkov za legitímne ciele pre vraždu," uviedol Wilson.



Skripaľ bol dvojitým agentom - pracoval pre ruskú vojenskú rozviedku GRU a v 90. rokoch a v prvých rokoch 21. storočia aj pre britské tajné služby.



Zasadnutie v Haagu sa konalo na žiadosť Británie a za zavretými dverami. Wilsonove výroky zverejnila britská delegácia prostredníctvom tweetu.



OPCW vo svojej správe vydanej minulý týždeň potvrdila zistenie Británie, že bývalý ruský dvojitý agent Sergej Skripaľ a jeho dcéra Julija boli v Spojenom kráľovstve otrávení nervovou látkou. Oficiálne však OPCW neoznámila, aká chemikália to bola a to, kto je podľa nej za incident zodpovedný.



Británia z otravy Skripaľa a jeho dcéry už krátko po incidente obvinila Rusko, pričom vyslovila podozrenie, že útok bol spáchaný nervovoparalytickou látkou novičok, vyvinutou ešte v čase existencie Sovietskeho zväzu. K otrave došlo 4. marca v juhoanglickom meste Salisbury, kde Skripaľ žil.



Toto stanovisko potvrdil aj Wilson, keď povedal, že Rusko ako "jediné" je zodpovedné za otrávenie Skripaľovcov. Kritizoval Rusko i za to, že viedlo hanebnú dezinformačnú kampaň a zaútočilo na povesť a odbornosť OPCW.



Ako je známe, Rusko naďalej odmieta akúkoľvek účasť na prípade a tvrdí, že Londýn neposkytol dôkazy na podporu svojich obvinení.



Wilson na schôdzke povedal, že "nezodpovedné" správanie Ruska porušuje celosvetový zákaz chemických zbraní a ohrozuje svetovú bezpečnosť. Pripomenul vlaňajší atentát na nevlastného brata severokórejského lídra Kim Čong-una.



"Za posledných 14 mesiacov sme videli používanie chemických zbraní v Sýrii, v Iraku, v Malajzii a teraz v Spojenom kráľovstve," povedal Wilson a uviedol, že je to vážna hrozba pre Dohovor o zákaze chemických zbraní.