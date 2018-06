V Británii chceli spáchať útok tri ženy, vrátane tínedžerky

Safaa Boularová je najmladšou usvedčenou britskou teroristkou z organizácie Islamský štát (IS).

Londýn 4. júna (TASR) - Britskú tínedžerku usvedčili v pondelok z toho, že plánovala spáchať útok na Britské múzeum v centre Londýna. Útok mala 18-ročná Safaa Boularová pripravovať spoločne so svojou matkou i staršou sestrou. Išlo tak o vôbec prvý útok, ktorý na území Británie chystali výlučne ženy, informovala spravodajská stanica BBC.



Safaa Boularová je zároveň najmladšou usvedčenou britskou teroristkou z organizácie Islamský štát (IS). Porota londýnskeho mestského súdu ju usvedčila z prípravy teroristických činov a tiež z toho, že sa v minulosti pokúsila vycestovať do Sýrie, aby sa tam pridala k militantom z IS. Výšku jej trestu stanoví súd zrejme v nadchádzajúcich šiestich týždňoch.



Boularová plánovala pôvodne vycestovať do Sýrie, polícia ju však v apríli 2017 zadržala. Po smrti svojho snúbenca - bojovníka IS - v rovnakom roku sa tínedžerka zamerala na prípravu teroristického útoku v Londýne. Na jeho vykonanie sa pokúsila prehovoriť svoju staršiu sestru, 22-ročnú Rizlaine. Tej podľa prokuratúry telefonovala z väzenia a hovorila s ňou v kódoch, pričom pre samotný útok používala označenie "čajová párty v štýle Alice v krajine zázrakov".



Rizlaine aj matka oboch sestier Mina Dich (44) sa už skôr počas pojednávania priznali k tomu, že po tom, ako Safau v apríli 2017 zadržali, prevzali oni dve kontrolu nad prípravou útoku a zároveň plánovali spáchať vlastný útok, priblížila stanica Sky News.