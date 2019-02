V Lamanšskom prielive chytili 34 migrantov na malom člne

Pasažierov dopravili do anglického pobrežného mesta Dover na pohovory na prisťahovaleckom úrade, pre podozrenie zo spáchania prisťahovaleckých trestných činov zadržali troch mužov.

Londýn 18. februára (TASR) - Príslušníci britskej pohraničnej stráže vyzdvihli v pondelok z malého člna 34 ľudí, ktorí sa pokúšali preplaviť Lamanšský prieliv a dostať sa tak z Francúzska do Británie. Informovalo o tom ministerstvo vnútra v Londýne.



Pasažiermi sú podľa dostupných správ migranti, ale ich štátna príslušnosť nie je zatiaľ známa, napísala tlačová agentúra AP.



Ministerstvo uviedlo, že pasažierov dopravili do anglického pobrežného mesta Dover na pohovory na prisťahovaleckom úrade, a dodalo, že pre podozrenie zo spáchania prisťahovaleckých trestných činov zadržali troch mužov. Dover sa nachádza iba 34 kilometrov od francúzskeho prístavu Calais.



Video zachytávalo niekoľko ľudí, ako im príslušníci pomáhajú vystúpiť z malého člna a ako ich na motorovom člne prevážajú na loď pohraničnej stráže HMC Vigilant.



Väčšina migrantov sa pokúša dostať cez Lamanšský prieliv tak, že sa ukryjú v kamiónoch, ale čoraz viac sa ich už snaží dostať do Británie aj na člnoch, často chatrných. Francúzske úrady v roku 2018 zaznamenali 71 úspešných alebo neúspešných plavieb migrantov cez Lamanš, čo bol nárast oproti 12 takýmto prípadom zaznamenaným v roku 2017.



Británia vlani oznámila, že do Lamanšského prielivu presunie dve lode zo Stredozemného mora.