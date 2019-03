V okolí britských letísk sa rozšírila bezletová zóna pre drony

K takémuto opatreniu pristúpila vláda po tom, ako prelety dronov spôsobili v ostatnom čase prerušenie prevádzky dvoch londýnskych letísk.

Londýn 13. marca (TASR) - V Británii začalo v stredu platiť nové nariadenie, ktoré rozširuje bezletovú zónu pre drony v okolí letísk, a to zo súčasného jedného kilometra na päť. Informovala o tom agentúra AFP.



K takémuto opatreniu pristúpila vláda po tom, ako prelety dronov spôsobili v ostatnom čase prerušenie prevádzky dvoch londýnskych letísk.



Britský minister dopravy Chris Grayling uviedol, že postihy za preniknutie do zakázaného priestoru, respektíve bezletovej zóny sa budú pohybovať od "vysokých pokút po doživotné tresty väzenia".



Podľa existujúcich pravidiel nesmú drony lietať vo výške nad 122 metrov, ako aj v 50 metrovej a menšej blízkosti od ľudí či budov.



Drony spôsobujú čoraz viac problémov leteckej doprave vo svete. V decembri minulého roka, krátko pred vianočnými sviatkami, bolo letisko Gatwick pri Londýne, druhé najrušnejšie v Británii, ochromené v dôsledku pohybu dronov na 36 hodín. Viedlo to k zrušeniu alebo odkloneniu približne 1000 letov, čo spôsobilo problémy viac ako 100.000 cestujúcim.



Drony v januári narušili na kratší čas aj prevádzku najväčšieho londýnskeho letiska Heathrow a vo februári krátkodobo ochromili letisko v írskom hlavnom meste Dublin.



Britský úrad pre civilné letectvo pred časom informoval, že vlani došlo až k 125 prípadom nebezpečného priblíženia sa dronu k dopravnému lietadlu, čo je o 32 viac ako v roku 2017.