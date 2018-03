V britskom parlamente našli podozrivú zásielku

Dve osoby boli z preventívnych dôvodov prevezené do nemocnice.

Londýn 12. marca (TASR) - Britská polícia zisťuje pôvod látky, ktorá sa v pondelok našla v priestoroch britského parlamentu v Londýne. V súvislosti s incidentom boli dve osoby z preventívnych dôvodov prevezené do nemocnice. Informovala o tom agentúra Reuters.



Polícia uviedla, že preveruje správy o podozrivom balíčku, ktorý sa našiel v Budove Normana Shawa v londýnskom Westminsteri, kde má kancelárie viacero poslancov.



"O potenciálnom nebezpečenstve spojenom s podozrivou látkou, ktorú preveruje Metropolitná polícia, vieme. Obsah zásielky preverujú špecialisti. Dve osoby boli z preventívnych dôvodov prevezené do nemocnice," uviedla hovorkyňa britského parlamentu s tým, že v súvislosti s nálezom nedošlo k evakuácii osôb, avšak miesto, kde sa látka našla, polícia uzavrela.



Vo februári polícia zaistila biely prášok, ktorý doposiaľ neznámy páchateľ zaslal v obálke do jednej z kancelárií parlamentu. V tomto prípade sa neskôr ukázalo, že ide o neškodnú látku.