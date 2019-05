Británia vyhlásila zvýšenú úroveň ohrozenia svojho personálu v Iraku

Okrem varovania príslušníkov britských síl a diplomatov v Iraku podľa nej Londýn uviedol do stavu zvýšenej pohotovosti taktiež svoj personál v Saudskej Arábii, Kuvajte a Katare.

Londýn 16. mája (TASR) - Britská vláda deklarovala zvýšenú úroveň ohrozenia Britov pôsobiacich v Iraku, čo súvisí so "zvýšeným rizikom zo strany Iránu". Spravodajská stanica Sky News o tom informovala vo štvrtok s odvolaním sa na nemenované zdroje.



Okrem varovania príslušníkov britských síl a diplomatov v Iraku podľa nej Londýn uviedol do "stavu zvýšenej pohotovosti" taktiež svoj personál v Saudskej Arábii, Kuvajte a Katare. Opatrenia sa týkajú aj rodín týchto osôb.



Sky News poukazuje v tejto súvislosti na vyhlásenia amerických predstaviteľov o zhoršenej bezpečnostnej situácii v kontexte aktuálneho stupňovania napätia medzi Washingtonom a Teheránom. Podľa jedného zo zdrojov z prostredia britskej vlády panuje presvedčenie, že sa zvýšila pravdepodobnosť, že Irán alebo spriaznené sily zasiahnu proti záujmom Británie, Spojených štátov alebo ich spojencov v danom regióne spôsobom, ktorý umožní popretie zodpovednosti v snahe vyhnúť sa vypuknutiu "otvorenej vojny". Malo by pritom ísť o útoky na tzv. mäkké ciele, ako je ropná infraštruktúra alebo iné civilné objekty.



Takéto konanie by bolo odkazom, že Irán je rozhnevaný najnovšími sankciami zo strany Spojených štátov. Uvedenú analýzu podľa Sky News potvrdili ďalšie dva zdroje oboznámené so situáciou.



Britské ministerstvo obrany podľa tlačovej agentúry AP odmietlo tieto informácie komentovať. Ešte v stredu však vyhlásilo, že vníma hrozby pre britské, americké a koaličné sily v danej časti sveta a v súlade s tým aj postupuje. Podľa citovaného vyjadrenia Británia "už dlho dáva najavo obavy z destabilizujúceho správania Iránu v tomto regióne".



Britský generál Christopher Ghika, ktorý je jedným z veliteľov medzinárodnej operácie proti organizácii Islamský štát (IS) v Iraku a Sýrii, iba v utorok vyhlásil, že zo strany Iránom podporovaných milícií nedošlo k nárastu hrozby pre koaličné jednotky. Následne však svoje vyhlásenie odmietol na žiadosť novinárov zopakovať a zdôraznil, že nebolo v rozpore s argumentmi Washingtonu o rastúcej hrozbe zo strany Teheránu.



Ministerstvo zahraničných vecí Spojených štátov nariadilo v stredu odísť všetkým pracovníkom amerického veľvyslanectva v Bagdade a konzulátu v Arbíle, ktorých prítomnosť nie je nevyhnutná pre fungovanie týchto zastupiteľských úradov v núdzovom režime. Odvolalo sa pritom na nešpecifikovanú hrozbu zo strany "teroristických a povstaleckých skupín" v Iraku vrátane "protiamerických náboženských milícií".