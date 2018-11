Vyšla séria poštových známok k 70. narodeninám princa Charlesa

Na prvej známke je Charles vyobrazený v uniforme so svojimi dvoma synmi, princom Williamom a princom Harrym, počas júlových osláv storočnice Kráľovských vzdušných síl v Londýne.

Londýn 10. novembra (TASR) - Britská Kráľovská pošta vydala sériu šiestich známok princa Charlesa pri príležitosti jeho 70. narodenín, ktoré následník trónu oslávi 14. novembra. Informovala o tom v sobotu stanica Sky News.



Všetky známky sú v podobe fotografických záberov. Na prvej známke je Charles vyobrazený v uniforme so svojimi dvoma synmi, princom Williamom a princom Harrym, počas júlových osláv storočnice Kráľovských vzdušných síl (RAF) pred Buckinghamským palácom v Londýne.



William, vojvoda z Cambridgea, slúžil viacero rokov ako prieskumný a záchranársky pilot RAF, zatiaľ čo Harry, vojvoda zo Sussexu, je čestným veliteľom základne RAF v Honingtone. Samotný Charles je maršalom RAF.



Na ďalšej známke je následník britského trónu opäť so svojimi synmi v športovom oblečení na zápase póla v meste Cirencester v roku 2004. Charlesovo letné sídlo Castle of Mey tvorí pozadie jeho portrétu na ďalšej známke.



Scéna Charlesa zdraviaceho školákov počas návštevy tudorovského sídla Llancaiach Fawr pri Cardiffe vo Walese bola vybraná na štvrtú známku. Na piatej známke Charles objíma svoju druhú manželku Camillu, kým na poslednej známke figuruje len on sám. Séria známok sa dostane do voľného predaja vo štvrtok.