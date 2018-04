Briti majú orgán na boj proti ruskej propagande a kybernetickým útokom

Na vytvorení tohto orgánu sa zhodli nielen viaceré parlamentné výbory, ale aj rôzne politické subjekty.

Londýn 20. apríla (TASR) - Predsedovia šiestich vplyvných výborov britského parlamentu sa dohodli na spolupráci v boji proti "škodlivému vplyvu Ruska" s cieľom brániť Spojené kráľovstvo pred ruskou propagandou a kybernetickými útokmi. Informoval o tom v piatok denník The Sun.



Novej Koordinačnej skupine pre Rusko bude predsedať šéf výboru pre zahraničné veci Tom Tugendhat, ku ktorému sa pripojí predsedníčka výboru pre vnútorné záležitosti Yvette Cooperová. Spolupracovať budú tiež predsedovia výborov financií, kultúry, obrany a bezpečnosti.



"Koordinované ruské kampane spájali dezinformácie, korupciu a vojenské akcie," povedal Tugendhat pre The Sun s tým, že doposiaľ "sme boli príliš zameraní na izolované oblasti".



"To je dôvod, prečo sme spojili prácu šiestich výborov, aby sme odhalili zlý vplyv ruskej nepriateľskej činnosti v Spojenom kráľovstve a tlačili na vládu, aby to vyriešila," dodal.



Orgán sa bude schádzať raz mesačne, jeho tajomníkom a manažérom skupiny bude poslanec Bob Seeley.