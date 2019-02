Roger Waters z Pink Floyd odsúdil charitatívny koncert pre Venezuelu

Waters tvrdí, že iniciatíva je súčasťou snáh Spojených štátov o vykreslenie nepravdivého obrazu Venezuely na ospravedlnenie zmeny režimu v krajine.

Londýn 20. februára (TASR) - Britský hudobník Roger Waters skritizoval nadchádzajúci charitatívny koncert na pomoc obyvateľom Venezuely. Tvrdí, že ide o iniciatívu podporovanú Spojenými štátmi s cieľom pošpiniť venezuelskú socialistickú vládu, informoval v stredu denník The Guardian.



Koncert, ktorý sa uskutoční v piatok v kolumbijskom pohraničnom meste Cúcuta, organizuje britský podnikateľ a miliardár Richard Branson. Cieľom plánovaného podujatia je podľa jeho slov vyzbierať 100 miliónov dolárov na potraviny a lieky pre Venezuelčanov trpiacich rozsiahlou núdzou.



Svoju účasť potvrdili už španielski spievajúci umelci Alejandro Sanz, Nacho, Luis Fonsi či Maluma.



"Nemá to vôbec nič spoločné s humanitárnou pomocou, ale s Richardom Bransonom, ktorý sa spolčil so Spojenými štátmi a hovorí: Rozhodli sme sa z určitého dôvodu ovládnuť Venezuelu," vyhlásil Waters, zakladateľ skupiny Pink Floyd.



Koncert s názvom Venezuela Aid Live je súčasťou širšieho západného úsilia organizovaného venezuelskou opozíciou, ktorá obviňuje vládnucu Zjednotenú socialistickú stranu Venezuely (PSUV) z bezuzdnej hyperinflácie a hospodárskeho pádu prinášajúceho so sebou odchod miliónov obyvateľov z krajiny.



Venezuelský prezident Nicolás Maduro, ktorý čelí silnejúcemu medzinárodnému nátlaku, aby odstúpil po kontroverznom vlaňajšom znovuzvolení, odmieta existenciu humanitárnej krízy vo svojej krajine.



"Richard pomáha zvýšiť povedomie o kríze vo Venezuele a prostredníctvom tohto koncertu vyzbierať veľmi potrebné prostriedky. Nie je to politické stanovisko a Spojené štáty nie sú nijakým spôsobom zapojené do tohto projektu," vyhlásil hovorca Bransonovej spoločnosti Virgin.



Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa otvorene podporila Madurovho rivala a parlamentného lídra Juana Guaidóa, ktorý sa v januári vyhlásil za dočasného venezuelského prezidenta.



Opozícia plánuje v sobotu doviezť na územie Venezuely humanitárne zásielky zo zberných stredísk v susedných krajinách, a to napriek Madurovmu odmietnutiu - hrozia preto zrážky s miestnymi úradmi, píše The Guardian.



Waters však tvrdí, že táto iniciatíva je súčasťou snáh Spojených štátov o vykreslenie nepravdivého obrazu Venezuely na ospravedlnenie zmeny režimu v krajine. "Naozaj chceme, aby sa Venezuela zmenila na ďalší Irak, Sýriu alebo Líbyu? Ja to nechcem a nechce to ani venezuelský ľud," zakončil Waters.