Británia viní z útoku na tankery v Hormuzskom prielive Irán

Rusko varovalo pred unáhlenými závermi v otázke zodpovednosti za útok.

Londýn 14. júna (TASR) - Nezávislé vyšetrovanie britskej vlády dospelo k záveru, že za štvrtkovým útokom na tankery v Hormuzskom prielive stojí "takmer určite" Irán. V piatok to vyhlásil britský minister zahraničných vecí Jeremy Hunt. Písala o tom agentúra AFP.



"Naša analýza nás priviedla k záveru, že zodpovednosť za útok leží takmer určite na pleciach Iránu. Tieto posledné útoky stavajú na už existujúcom vzorci deštrukčného chovania Teheránu, pričom predstavujú vážne nebezpečenstvo pre stabilitu regiónu," uviedol Hunt vo svojom stanovisku.



Šéf britskej diplomacie v tejto súvislosti dodal, že "žiaden iný štátny alebo neštátny aktér nemôže byť za tento čin zodpovedný".



Hunt vyzval Teherán, aby sa "vzdal akejkoľvek ďalšej destabilizácie", pričom zdôraznil, že Londýn spolupracuje s ostatnými štátmi na nájdení spôsobu, ako zmierniť narastajúce napätie vo vzťahoch Washingtonu a Teheránu. Rusko medzitým varovalo pred unáhlenými závermi v otázke zodpovednosti za útok.



"Považujeme za nevyhnutné vystríhať sa unáhlených záverov," povedal ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov a vyzval na medzinárodné vyšetrovanie tohto incidentu.



Washington tvrdí, že útočníci napadli plavidlá pomocou magnetickej námornej míny, ktorá bola na lodi umiestnená pod čiarou ponoru.



Centrálne velenie armády Spojených štátov dnes zverejnilo v tejto súvislosti čiernobiely videozáznam, ktorý podľa jeho vyjadrenia zachytáva príslušníkov iránskych Revolučných gárd pri odstraňovaní nevybuchnutej námornej míny z jedného z dvoch ropných tankerov, ktoré boli neďaleko Hormuzského prielivu terčom útoku.



Tieto tvrdenia však odporujú vyhláseniu japonského majiteľa jedného z dvoch plavidiel - Kokuka Courageous -, ktorý vyhlásil, že námorníci zreteľne videli, ako k plavidlu tesne pred explóziou letel nejaký objekt, ako aj to, že k zásahu došlo vysoko nad čiarou ponoru.



"Sme absolútne presvedčení o tom, že to nebolo torpédo. A nemyslím si ani, že to bola časovaná bomba alebo iný objekt pripojený k plavidlu," vyhlásil Jutaka Katada, prezident spoločnosti Kokaku Sangyo.