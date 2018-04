Británia zakáže predaj slonoviny, chce pomôcť v ochrane slonov

Výnimky zo zákazu sa budú vzťahovať iba na niektoré staré hudobné nástroje a umelecké diela, ako sú miniatúrne portréty, pokiaľ sú staršie ako 100 rokov.

Londýn 4. apríla (TASR) - Británia zakáže na svojom území predaj slonoviny bez ohľadu na to, aká je stará, aby tak pomohla chrániť súčasnú populáciu slonov vo svete. Vláda v utorok oznámila, že pôjde o najprísnejší zákaz tohto druhu v Európe a porušovateľom bude hroziť až päťročné väzenie, informovala agentúra AP.



Britský minister životného prostredia Michael Gove v tejto súvislosti povedal, že "odporné obchodovanie so slonovinou by sa malo stať vecou minulosti". Výnimky zo zákazu sa budú vzťahovať iba na niektoré staré hudobné nástroje a umelecké diela, ako sú miniatúrne portréty, pokiaľ sú staršie ako 100 rokov.



Ochranári uvádzajú, že vo svete je každoročne zabitých približne 20.000 slonov pre ich kly. David Cowdrey z Medzinárodného fondu na ochranu zvierat (IFAW) označil britský zákaz za "jednoznačný odkaz, že obchodovanie so slonovinou sa skončilo a právom patrí už iba do učebníc dejepisu".