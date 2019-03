Zomrel exmanažér skupiny Queen, Gerry Stickells

Stickellsovi, ktorý sa narodil v roku 1942 v anglickom meste Lydd, diagnostikovali pred 16 rokmi nádor na mozgu.

Londýn 8. marca (TASR) - Bývalý manažér britskej rockovej skupiny Queen Gerry Stickells zomrel po dlhej chorobe. Informoval o tom v piatok časopis New Musical Express (NME).



Medzi jeho klientmi boli aj Jimi Hendrix, Elton John či Paul McCartney. So skupinou Queen spolupracoval od druhej polovice 70. rokov až po úmrtie jej frontmana Freddieho Mercuryho v roku 1991. Nasledujúci rok zorganizoval na londýnskom štadióne Wembley spomienkový a benefičný koncert venovaný tomuto spevákovi.



Zvyšní členovia skupiny Queen vyjadrili na sociálnych médiách Stickellsovi poctu. "Som veľmi zarmútený, že náš skvelý koncertný manažér Gerry Stickells dnes ráno zomrel. Vďaka za všetko," napísal gitarista Brian May.



"Bol viac než len koncertný manažér, bol pre nás vzorom, veľkým priateľom, učiteľom a ostrovom pokoja uprostred chaosu. Na môj život mal nesmierny vplyv, a výlučne dobrý," dodal bubeník Roger Taylor.



Stickellsovi, ktorý sa narodil v roku 1942 v anglickom meste Lydd, diagnostikovali pred 16 rokmi nádor na mozgu. Exmanažér prehral boj s chorobou v stredu.