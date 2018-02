Zomrel pilot z druhej svetovej vojny Miroslav Liškutín

Rodák z Jiříkovic neďaleko Brna sa po druhej svetovej vojne vrátil do vlasti. Vzhľadom na perzekúciu zo strany komunistického režimu po februári 1948 však odišiel znova do Británie.

Londýn/Praha 19. februára (TASR) - Vo veku 98 rokov zomrel v pondelok v Británii brigádny generál vo výslužbe Miroslav Liškutín. O úmrtí bývalého príslušníka 312. a 313. československej stíhacej perute britského Kráľovského letectva (RAF) informovalo české ministerstvo obrany. Z československých pilotov RAF tak žije už iba Emil Boček (93).



Po vzniku protektorátu v marci 1939 sa Liškutín ako mladý pilot ešte pred začiatkom vojny dostal do Británie. Po službe vo francúzskej Cudzineckej légii v Afrike a páde Francúzska sa ocitol opäť v Anglicku.



Tam bojoval v radoch pilotov 312. a 313. československej stíhacej perute a od roku 1940 sa v Anglicku zúčastnil bojov. Počas nich uskutočnil 131 letov ponad nepriateľské územia a nalietal 465 bojových hodín.



Rodák z Jiříkovic neďaleko Brna sa po druhej svetovej vojne vrátil do vlasti. Vzhľadom na perzekúciu zo strany komunistického režimu po februári 1948 však odišiel znova do Británie.



Minulý rok ho do hodnosti brigádneho generála povýšil český prezident Miloš Zeman, dodáva spravodajský server Novinky.cz.