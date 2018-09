Prepustili muža,ktorého zatkli pre paralyzér pri Buckinghamskom paláci

Podozrivého, 38-ročného muža z Holandska, zatkli v nedeľu okolo 13.45 h SELČ pri vstupe pre návštevníkov.

Londýn 24. septembra (TASR) - Britská polícia prepustila bez ďalších obvinení muža, ktorého v nedeľu zadržala pri vchode do Buckinghamského paláca pre podozrenie z držby elektrického paralyzéra (tzv. taser). Informovala o tom v pondelok spravodajská stanica BBC.



Podozrivého, 38-ročného muža z Holandska, zatkli v nedeľu okolo 13.45 h SELČ pri vstupe pre návštevníkov.



Scotland Yard uviedol, že muž s paralyzérom, ktorý bol súčasťou jeho kľúčenky, vstupoval do paláca omylom a nepredstavoval nijakú hrozbu. Prepustili ho bez akýchkoľvek obvinení.



"Pripomíname návštevníkom Spojeného kráľovstva, aby sa uistili, že všetky predmety, ktoré si so sebou prinášajú, sú v súlade s britskou legislatívou," povedal hovorca polície.



"Sem patria malé nože a osobné zariadenia typu taser, ktoré môžu byť považované za útočné zbrane alebo byť v rozpore s prísnymi britskými zákonmi o strelných zbraniach," dodal hovorca.



Časť Buckinghamského paláca počas leta na desať týždňov prístupná i verejnosti. Tento palác je jedným z oficiálnych sídel britskej kráľovnej Alžbety II., hoci panovníčka trávi veľa času aj vo svojich iných rezidenciách. V súčasnosti sa nachádza na zámku Balmoral v Škótsku na letnej dovolenke.