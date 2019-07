Briti chcú v Perzskom zálive európske ochranné sily

Huntov návrh zaznel po tom, čo Irán zadržal 19. júla v Hormuzskom prielive ropný tanker plávajúci pod britskou vlajkou.

Londýn 22. júla (TASR) - Spojené kráľovstvo chce zriadiť v Perzskom zálive námorné ochranné sily pod vedením Európy, ale nehľadá konfrontáciu s Iránom, vyhlásil v pondelok britský minister zahraničných vecí Jeremy Hunt.



Tieto ochranné sily by mali slúžiť na "podporu bezpečného prechodu posádky a nákladu v tejto životne dôležitej oblasti", povedal Hunt v parlamente. Citovala ho agentúra AFP.



Huntov návrh zaznel po tom, čo Irán zadržal 19. júla v Hormuzskom prielive ropný tanker plávajúci pod britskou vlajkou.



Incident so zadržaním britskej lode prišiel po vyhrážkach Teheránu, že sa odplatí za to, že v britskom zámorskom území Gibraltár začiatkom júla zadržali iránsky tanker Grace 1 pre podozrenie z porušenia sankcií voči Sýrii.



Zadržanie britského tankera na najdôležitejšej námornej trase pre obchod s ropou vníma Západ ako závažnú eskaláciu po troch mesiacoch konfrontácie, pri ktorej sa Irán a USA už dostali na pokraj vojny.