Briti si myslia, že krajina je rasistická a boja sa vývoja po brexite

Londýn 26. februára (TASR) - Mnohí Briti si myslia, že ich krajina je hlboko názorovo rozdelená a nedôveruje svojim politikom ani hlavným médiám. Podľa Britov sa tiež krajina bojí svojej ekonomickej budúcnosti po brexite. A podľa ich názoru je dokonca rasistická a islamofóbna. Vyplýva to z výsledkov rozsiahleho prieskumu verejnej mienky televízie Sky News, ktoré v utorok zverejnila na svojom portáli.



Prieskum objasňuje nálady obyvateľov krajiny v období, keď sa Spojené kráľovstvo pripravuje na vystúpenie z Európskej únie, čo je najväčšia politická zmena od konca druhej svetovej vojny.



K najviac znepokojujúcim zisteniam patrí to, že vyše polovica krajiny je presvedčená, že britská verejnosť je rasistická a islamofóbna, ako aj to, že takmer deväť z desiatich ľudí si myslí, že politickí lídri sa o verejnosť nestarajú.



Prekvapujúce je, že napriek neistote, ktorej krajina čelí, väčšina Britov tvrdí, že sú v živote šťastní a majú pozitívnejší pohľad na svoju osobnú budúcnosť než na budúcnosť Spojeného kráľovstva ako celku.



Britská televízia Sky News zisťovala medzi ľuďmi v Anglicku, Walese a Škótsku, v akom "rozpoložení je krajina". Severné Írsko nebolo do prieskumu zahrnuté.



Pokiaľ ide o percentá v jednotlivých otázkach, tak tri štvrtiny (75 percent) opýtaných Britov sú presvedčené, že Spojené kráľovstvo je názorovo rozdelené - toto percento je dokonca ešte vyššie u mladej generácie v krajine (vo vekovej skupine 25 až 34 rokov), a to 81 percent.



Ale prečo si väčšina britskej verejnosti myslí, že spoločnosť je rozdelená?



Viac ako štyria z desiatich respondentov (42 %) uviedli, že hlavným faktorom je brexit, pričom 23 % pripisuje vinu politikom a 14 % prisťahovalectvu.



Profesor politológie na britskej Univerzite v Essexe Rob Johns vysvetlil, že britská verejnosť má pri otázke o Európe často na mysli členstvo v EÚ, a nie jej blízkosť s kontinentom.



"Môžeme pozorovať, že podiel ľudí, ktorí tvrdia, že majú určitú európsku identitu, stúpa. Podľa mňa je to preto, že zástancovia zotrvania v EÚ sa naučili hovoriť, že sú Európania," dodal profesor Johns.



Prieskum takisto ukázal nárast dôvery v inštitúcie, ako je kráľovská rodina, polícia a ozbrojené zložky - na rozdiel od vlády, politických strán a médií.



Vláda a dve hlavné politické strany (Konzervatívna a Labouristická) zaznamenali najnižšie stupne dôvery - ale vzhľadom na to, čo sa povedalo a urobilo vo veci brexitu, sú aj najviac zasiahnutými.



Mnohí Briti tvrdia, že sa v procese odchodu Británie z EÚ cítia zradení inštitúciami krajiny - a to od vlády a politických strán až po médiá a veľké firmy.



Nespokojnosť s politikou je obrovská. Podľa prieskumu až 87 % Britov má pocit, že politickí lídri sa o nich nestarajú, hoci tretina pripustila, že má málo znalostí o udalostiach v britskej politike.



Najviac nespokojné s politikmi sú mladšie generácie, až 90 % ľudí vo veku 18 až 24 rokov je presvedčených, že politickí lídri sa o nich nestarajú.



Briti sú pozitívnejší ohľadne svojej osobnej budúcnosti, než budúcnosti Spojeného kráľovstva.



Polovica (51 %) Britov vyhlásila, že ich životy idú dobrým smerom, ale iba 21 % si to isté myslí o smerovaní britskej ekonomiky a iba jeden z piatich Britov (21 %) si to myslí celkovo o Spojenom kráľovstve.



Tretina Britov (33 %) je presvedčená, že Británia smeruje k vyššiemu stupňu rovnosti etnických menšín v spoločnosti, pričom takmer polovica (46 %) si myslí, že Británia je na dobrej ceste k zlepšeniu rodovej rovnosti.



Viac ako polovica Britov označuje Spojené kráľovstvo za rasistické, ale v prípade mladších generácií vo veku 18 až 24 rokov percentá pri tejto téme prudko stúpnu na 65 %.



Prieskum Sky Data sa uskutočnil 4.-14. januára medzi 2880 ľuďmi vo veku 18 a viac rokov, uviedla ešte televízia Sky News.