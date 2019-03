Briti si myslia, že o dohode o brexite by malo rozhodnúť referendum

Briti sú podľa prieskumu presvedčení, že poslanci by mali súhlasiť s návrhom, že o akejkoľvek dohode by pred jej schválením v parlamente mali rozhodnúť občania v referende.

Londýn 27. marca (TASR) - Britská verejnosť nepodporuje žiadnu dohodu o odchode Británie z EÚ, ale je presvedčená, že o akejkoľvek dohode by mali rozhodnúť občania v referende. Vyplýva to z prieskumu, ktorý v stredu uskutočnila spoločnosť Sky Data.



Prieskum bol zverejnený len niekoľko minút po tom, čo britská premiérka Theresa Mayová oznámila, že ak poslanci Dolnej snemovne parlamentu na tretí pokus schvália jej dohodu o brexite, odíde zo svojej funkcie. Prieskum sa zároveň uskutočnil v čase, keď poslanci Dolnej snemovne začali indikatívne hlasovanie o ôsmich návrhoch alternatívneho prístupu k odchodu Británie z EÚ.



Briti sú podľa prieskumu presvedčení, že poslanci by mali súhlasiť s návrhom, že o akejkoľvek dohode by pred jej schválením v parlamente mali rozhodnúť občania v referende, za čo sa vyslovilo 40 percent opýtaných, proti bolo 35 percent. Ide o jediný z ôsmich návrhov, ktorý by verejnosť odporučila poslancom schváliť.



Vo všetkých ostaných prípadoch vrátane návrhu na odchod Británie z EÚ bez dohody 12. apríla či návrhu na odchod z EÚ pri zachovaní colnej únie a návrhu na zrušenie brexitu sa väčšina respondentov vyslovila proti. V tomto prípade by za zrušenie brexitu bolo 37 percent opýtaných, pričom 41 percent si želá v brexite pokračovať.



Za odchod Británie z EÚ podľa dohody, ktorú s Bruselom uzavrela vláda premiérky Mayovej, sa v prieskume vyslovilo len 26 percent respondentov. Až 42 percent si myslí, že by ju parlament mal odmietnuť. Táto dohoda, ktorú poslanci už dvakrát odmietli, však nebola súčasťou stredajšieho indikatívneho hlasovania.



Prieskum sa uskutočnil 27. marca na vzorke 1005 dospelých respondentov.



Poslanci britského parlamentu v pondelok tesnou väčšinou 27 hlasov schválili návrh, podľa ktorého budú v stredu hlasovať o alternatívach k dohode o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ. Takýto postup, že poslanci zoberú parlamentnú agendu do vlastných rúk, je neobvyklý a došlo k nemu po viac ako 100 rokoch.



Británia mala EÚ pôvodne oficiálne opustiť 29. marca. Mayová však minulý týždeň na summite EÚ v Bruseli dosiahla odklad brexitu prinajmenšom do 12. apríla, čo sa stane vtedy, keď parlament ani tretíkrát neschváli "rozvodovú dohodu". Ak by však britský parlament dohodu na tretí pokus schválil, odišla by Británia z Únie až 22. mája.



Poslanci dohodu vyrokovanú Mayovej vládou s EÚ odmietli už 15. januára a 12. marca. Premiérka v pondelok na úvod rozpravy vyhlásila, že väčšinu na jej schválenie stále nemá.