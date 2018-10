Britská kráľovná a holandský kráľ: Puto bude trvať aj po brexite

Alžbeta II. sa pritom len zriedkavo vyjadruje k blížiacemu sa odchodu Británie z Európskej únie.

Londýn 24. októbra (TASR) - Britská kráľovná Alžbeta II. a holandský kráľ Viliam Alexander vyzvali svoje krajiny, aby sa pozerali aj do obdobia po brexite a pestovali spoločnú budúcnosť. Výzva prišla počas prebiehajúcej dvojdňovej štátnej návštevy holandského panovníka a jeho manželky v Spojenom kráľovstve.



Alžbeta II. sa len zriedkavo vyjadruje k blížiacemu sa odchodu Británie z Európskej únie. Avšak v utorok večer na bankete v Buckinghamskom paláci povedala, že Británia sa teší na "nové partnerstvo s Európou". Dodala, že ako "priekopníci, obchodníci a internacionalisti sa pozeráme do budúcnosti s dôverou".



Holandský monarcha uviedol, že v čase zameriavania sa na technické detaily brexitu "by sme nemali strácať zo zreteľa väčšie princípy, ktoré nás stále spájajú... slobody, otvorenosti a spolupráce".



Kráľ Viliam Alexander a kráľovná Maxima sa v stredu, v posledný deň svojej návštevy Británie, stretnú s premiérkou Theresou Mayovou v londýnskom sídle britskej vlády na ulici Downing Street 10, informovala tlačová agentúra AP.



Monarcha vystúpil v predchádzajúci deň s kľúčovým prejavom v britskom parlamente. Vyjadril smútok nad rozhodnutím Britov vystúpiť z EÚ a ísť svojou vlastnou cestou.



Podľa jeho slov by Londýn a Brusel mali venovať "osobitnú pozornosť" rokovaniam o osude približne 100.000 holandských občanov žijúcich v Británii a 50.000 Britov pôsobiacich v Holandsku. Kráľ upozornil, že mnohí "tu žijú a pracujú už mnoho rokov".



Dodal, že títo ľudia teraz žijú v neistote z toho, aké postavenie budú mať v krajine po brexite. Vyjadril však nádej, že problém bude vyriešený.