Britská Národná portrétna galéria odhalila obraz Malály Júsafzajovej

Londýn 3. októbra (TASR) - Pakistanská obhajkyňa práv dievčat na vzdelávanie Malála Júsafzajová má od utorka svoj obraz v Národnej portrétnej galérii (NPG) v Londýne. Najmladšia laureátka Nobelovej ceny za mier pri tejto príležitosti vyjadrila nádej, že jej portrét bude návštevníkom múzea pripomínať boj dievčat za zmeny.



Galéria odhalila jeden z dvoch portrétov 21-ročnej Júsafzajovej, pričom druhý obraz, na ktorom je znázornená, ako sedí s otvorenou knihou v školskej lavici, bude inštalovaný v Birminghamskom múzeu a galérii umenia (BM&AG) v roku 2020.



Birmingham je jej novým domovom od roku 2012.



Obe diela sú veľkoformátové fotografie zhotovené výtvarnou umelkyňou a filmárkou Shirin Neshatovou, ktorá je iránskeho pôvodu a žije v USA. Cez plochu fotografií je ručne kaligrafickým písmom napísaná báseň, ktorú na Júsafzajovej počesť napísal pakistanský básnik Rachmat Šáh Sájel píšuci v paštúnskom jazyku.



Júsafzajová je podľa vlastných slov poctená, že jej portrét bude visieť v NPG popri "najvplyvnejších spisovateľoch, umelcoch a lídroch", informoval denník The Guardian.



Malála Júsafzajová sa dostala do povedomia verejnosti v roku 2009, keď písala blog o svojom živote počas okupácie svojho domova v pakistanskom regióne Svát militantným hnutím Taliban a zákaze vzdelávania pre dievčatá. V roku 2012 ju ako 15-ročnú postrelili do hlavy. Zotavovala sa v Británii, kde pokračuje v aktivizme.



V roku 2014 jej a indickému bojovníkovi za práva detí Kajlášovi Satjárthímu udelili Nobelovu cenu za mier. Júsafzajová v súčasnosti študuje na Oxfordskej univerzite filozofiu, politické vedy a ekonomiku.