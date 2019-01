Britská polícia varuje pred brexitom predajcov na mimoriadne opatrenia

Dohoda o vystúpení Británie z EÚ, ktorú s Úniou vyrokovala britská premiérka Theresa Mayová, zrejme nezíska budúci týždeň súhlas v Dolnej snemovni parlamentu.

Londýn 11. januára (TASR) - Vzhľadom na možný blížiaci sa brexit bez "rozvodovej" dohody by maloobchodníci mali podľa britskej polície zvážiť mimoriadne bezpečnostné opatrenia v prípade vypuknutia paniky u zákazníkov. Informovala o tom v piatok agentúra AFP.



Londýnska Metropolitná polícia to odporúča v prípade, že neistota okolo odchodu Británie z Európskej únie bude viesť k náporu ľudí snažiacich sa nahromadiť si zásoby potravín.



"Odporúčame predajcom, aby zvážili naplánovanie dodatočných bezpečnostných opatrení v prípade, že obavy z nedostatku potravín budú viesť k výraznému nárastu počtu zákazníkov," napísala polícia vo svojom piatkovom oznámení. Cieľom odporúčania je podľa polície taktiež minimalizovať požiadavky na ochranu, ktoré môžu spôsobiť veľké davy a fronty.



Dohoda o vystúpení Británie z EÚ, ktorú s Úniou vyrokovala britská premiérka Theresa Mayová, zrejme nezíska budúci týždeň súhlas v hlboko názorovo rozdelenej britskej Dolnej snemovni parlamentu.



Ak ju britskí poslanci neschvália, opustí Británia 29. marca EÚ bez dohody. Mayová trvá na tom, že krajinu by mohla vyviesť z bloku aj bez nej. Ide o scenár, ktorý by však podľa viacerých spôsobil v celej Británii chaos a zablokoval prístavy.