Britská polícia vylučuje súvislosť medzi smrťou Skripaľa a Gluškova

Premiérka Theresa Mayová v súvislosti s prípadom vyhlásila, že Skripaľ a jeho dcéra Julija boli s veľkou pravdepodobnosťou otrávení mimoriadne účinnou nervovoparalytickou bojovou látkou novičok.

Moskva 14. marca (TASR) - Britská polícia nemá informácie, ktoré by svedčili o súvislosti medzi otrávením bývalého agenta ruskej vojenskej rozviedky GRU Sergeja Skripaľa a smrťou spolupracovníka ruského oligarchu Borisa Berezovského. Uvádza sa to vo vyhlásení polície zverejnenom v noci na stredu v Londýne.



Polícia uviedla, že "nie je dôvod predpokladať, že smrť (Nikolaja) Gluškova súvisí s incidentom v Salisbury", kde 4. marca na lavičke pred nákupným strediskom našli bývalého plukovníka ruskej vojenskej rozviedky GRU Sergeja Skripaľa a jeho dcéru. Obaja boli v bezvedomí a ich stav je kritický. Britská premiérka Theresa Mayová v súvislosti s prípadom vyhlásila, že Skripaľ a jeho dcéra Julija boli s veľkou pravdepodobnosťou otrávení mimoriadne účinnou nervovoparalytickou bojovou látkou novičok, ktorá sa v časoch studenej vojny v 70.-80. rokoch vyrábala v bývalom Sovietskom zväze.



Agentúra Interfax informovala, že Gluškovov advokát Andrej Borovkov už v utorok potvrdil smrť svojho mandanta. "Kedy zomrel, nie je známe, podobne ako nie sú známe ani okolnosti a príčina smrti," spresnil.



V Rusku bol podnikateľ Gluškov vlani v marci v neprítomnosti odsúdený na osem rokov väzenia za machinácie s finančnými prostriedkami leteckej spoločnosti Aeroflot, pranie špinavých peňazí a ďalšie finančné trestné činy. Do tejto trestnej činnosti bol podľa Ruska zapletený aj Berezovskij.



Posledné roky Gluškov prežil v Spojenom kráľovstve, kde mu v roku 2010 udelili politický azyl.