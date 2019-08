Britská polícia zhabala takmer 400 kilogramov heroínu

K zaisteniu drog došlo 2. augusta v prístave Felixstowe vo východnom Anglicku po medzinárodnom vyšetrovaní, ktoré tiež viedlo k zatknutiu niekoľkých podozrivých v Holandsku a Británii.

Londýn 7. augusta (TASR) - Britská polícia v utorok informovala, že sa jej podarilo zhabať stovky kilogramov heroínu ukrytého pod uterákmi a županmi v jednom z nákladných kontajnerov.



K zaisteniu drog došlo 2. augusta v prístave Felixstowe vo východnom Anglicku po medzinárodnom vyšetrovaní, ktoré tiež viedlo k zatknutiu niekoľkých podozrivých v Holandsku a Británii.



Približne 398 kilogramov heroínu našli na plavidle, ktoré malo namierené do belgických Antverp. Zhabaný heroín by mal na čiernom trhu hodnotu okolo 40 miliónov libier (43 mil. eur), uviedla britská Národná kriminálna agentúra (NCA).



Po tom, ako podozrivé plavidlo zakotvilo 1. augusta v prístave Felixstowe, polícia ho prehliadla a vybrala kontraband, ktorý bol umiestnený pod krycím nákladom uterákov a županov. Kontajner však vrátili na loď a umožnili jej pokračovať v plavbe pod dohľadom do Belgicka, kde si kontajner vyzdvihlo nákladné auto a previezlo do holandského Rotterdamu.



Polícia v Holandsku v pondelok zatkla dvoch podozrivých, ktorí mali v úmysle heroín vyložiť. V tom istom čase NCA zatkla muža v Británii, dodáva agentúra AFP.