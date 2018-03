T. Mayová obhajuje svoju ambicióznu a dôveryhodnú predstavu o brexite

Kritici totiž začali Mayovej vyčítať, že jej najnovší plán nie je vypracovaný do úplných detailov.

Londýn 4. marca (TASR) - Britská premiérka Theresa Mayová v nedeľu vo vysielaní BBC vyhlásila, že dala "ambicióznu a dôveryhodnou predstavu" s "veľmi praktickými" návrhmi na zabezpečenie dohody o odchode Británie z Európskej únie. Kritici jej totiž začali vyčítať, že jej najnovší plán nie je vypracovaný do úplných detailov. Píše o tom agentúra DPA.



"Je to ambiciózna, dôveryhodná predstava, ktorá je zároveň aj predstavou o Británii, hneď ako opustíme Európsku úniu," povedala Mayová v publicistickej relácii Andrewa Marra.



Odpovedala na otázku ohľadne svojho piatkového prejavu, v ktorom načrtla, ako si jej vláda predstavuje vzťahy s EÚ po brexite.



Mayová v piatok zdôraznila, že budúca dohoda medzi Britániou a EÚ musí spĺňať päť základných podmienok:



1) Dohoda musí rešpektovať výsledky referenda z roku 2016, v ktorom väčšina voličov hlasovala za brexit. Británia musí preto opätovne získať kontrolu nad svojimi hranicami, zákonmi a financiami.



2) Dohoda musí byť trvalá a nesmie sa stať predmetom opakovaných rokovaní.



3) Dohoda musí chrániť pracovné miesta a bezpečnosť obyvateľov Británie.



4) Dohoda musí vytvoriť podmienky na to, aby sa Spojené kráľovstvo mohlo rozvíjať ako moderná, otvorená a tolerantná európska demokracia.



5) Dohoda musí posilniť jednotu Británie a jej obyvateľov.