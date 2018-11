MI6: Polovicu ruských emigrantov v Londýne tvoria informátori

Podľa spoľahlivých zdrojov z prostredia tajných služieb má Rusko v Spojenom kráľovstve až 200 špionážnych organizátorov, ktorí riadia približne 500 agentov.

Londýn 6. novembra (TASR) - Takmer polovicu všetkých ruských emigrantov žijúcich v Londýne tvoria informátori. Vo svojej novej správe to uvádza britská expertná skupina Henry Jackson Society, informovala v utorok agentúra DPA. Tvrdenie podporil aj bývalý šéf britskej tajnej služby MI6.



"Podľa spoľahlivých zdrojov z prostredia tajných služieb má Rusko v Spojenom kráľovstve až 200 špionážnych organizátorov, ktorí riadia približne 500 agentov," píše sa v danej správe. V štúdii sa ďalej tvrdí, že takmer polovica odhadovaných 150.000 ruských emigrantov, ktorí žijú v Londýne, sú - alebo boli - informátori pracujúci pre Moskvu.



Správa zároveň uvádza, že sieť tajných služieb Ruska je 52-krát väčšia než britská. Správa prichádza po takmer fatálnej otrave bývalého ruského dvojitého agenta Sergeja Skripaľa, ku ktorej došlo na jar v anglickom meste Salisbury. Britská vláda obvinila z útoku ruských tajných agentov.



"Hoci pozornosť verejnosti pútajú vraždy alebo pokusy o vraždu, ide len o vrchol ľadovca. Rusko sa zapája do rôznych činností spojených s aktívnymi opatreniami vrátane špionáže. Zdá sa, že Spojené kráľovstvo je zle vybavené na riešenie tejto problematiky," varuje predmetná štúdia.



"Spravili by sme dobre, keby sme dbali na varovania v tejto správe. Západ sa musí prebudiť a uvedomiť si hrozbu, ktorú predstavuje ruský prezident Vladimir Putin a jeho skorumpovaná, brutálna diktatúra," vyhlásil bývalý šéf MI6 Richard Dearlove.



"Bezpečnostná politika Británie sa príliš dlho zakladá na premise, že Rusko sa vzdalo svojho nastavenia zo studenej vojny. Táto správa ukazuje, že ruská špionáž je rovnako nehanebná, ako bola vždy," povedal autor štúdie Andrew Foxall.