Ohlasy britskej tlače: Mayová je po prehre rozdrvená a ponížená

Londýn 16. januára (TASR) - Premiérka Theresa Mayová je "rozdrvená" a "ponížená". Aj takto v stredu britské denníky komentovali výsledok utorkového hlasovania parlamentu, ktorý výraznou väčšinou odmietol Mayovej dohodu o odchode Spojeného kráľovstva z Európskej únie.



Denníky napísali, že dohoda vyrokovaná Mayovou s Bruselom išla ku dnu, keďže členovia britskej Dolnej snemovne ju pomerom hlasov 432 k 202 odmietli - a Mayová sa teraz pripravuje na stredajšie hlasovanie snemovne o vyslovení nedôvery svojej vláde.



Denník Daily Telegraph na titulnej strane po neschválení dohody o brexite oznamoval: "Totálne poníženie".



V jeho komentári sa uvádzalo, že Mayová zle odhadla parlament a Európska únia nedokázala pochopiť "základné otázky suverenity a slobody", ktoré stáli za hlasovaním o brexite.



"Vláda musí znovu získať dôveru snemovne, znovu dohodu premyslieť a ísť za Európanmi s jednotným frontom. To, či pani Mayová bude alebo nebude viesť túto snahu, je rozhodnutie, ktoré si bude musieť teraz veľmi dobre sama rozmyslieť," napísal Daily Telegraph.



Komentátor týchto novín Michael Deacon uviedol, že Mayovej prejav pred poslancami pred ich hlasovaním o dohode pôsobil asi tak, ako "odpudzujúca ponožka z telocvične".



"Znela tak sympaticky presvedčivo, ako matka okrikujúca svoje deti, že ak nezjedia kel, pôjdu spať hladné," dodal Deacon.



Denník The Sun uviedol na titulke slovo "Brextinct" (Mŕtvy brexit).



"Mayovej dohoda o brexite je mŕtva ako dront", napísal najčítanejší denník v Británii a pridal obrázok premiérky v podobe nelietavého vyhynutého vtáka dronta.



Fejtonista britského denníka The Times Matthew Parris napísal, že je pravý čas, aby proces brexitu prevzali vysokopostavení poslanci.



"Nemáme žiadnych lídrov vo vláde ani v opozícii, ktorí by boli schopní previesť nás cez tento chaos," napísal Parris po hlasovaní parlamentu o dohode.



"Theresa Mayová nie je dobrá; nemá pevnú, tajnú stratégiu... nevie, čo robiť," dodal novinár v článku v The Times.



"Parlament musí uzurpovať riadenie od zombie premiérky, zombie vlády a zombie opozície," napísal ostro Parris.



Bulvárny denník Daily Mirror na prvej strane napísal: "Žiadna dohoda, žiadna nádej, žiaden záchytný bod, žiadna dôvera."



Mirror označil Mayovú za "poníženú premiérku".



Titulok denníka Daily Mail na adresu Mayovej znel: "Bojuje o život".



A pokračoval, že po porážke v parlamente Mayovej moc "visí na vlásku". "Je to zničujúci výsledok a hrozí, že proces brexitu skĺzne do chaosu," dodal Mirror.



Noviny Financial Times priniesli titulok: "Mayovej porážka predznamenáva ťažkosti EÚ v priblížení sa k brexitu."



"Premiérka po obrovskej prehre bojuje s časom," dodali noviny.