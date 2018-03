Britská vláda chystá nové protiteroristické zákony

Ministerka vnútra Amber Ruddová minulý rok povedala, že Spojené kráľovstvo musí aktualizovať svoje protiteroristické zákony tak, aby držali krok so súčasnými aktivitami na internete.

Londýn 28. marca (TASR) - Vláda britskej premiérky Theresy Mayovej pripravuje nový súbor legislatívnych návrhov týkajúcich sa boja proti terorizmu, ktorých návrh predloží do parlamentu v najbližších týždňoch až mesiacoch. Informovala o tom v stredu agentúra Reuters.



"Uvidíte ich veľmi skoro, dali sme dokopy dosť silný balík (návrhov)," povedal námestník britskej ministerky vnútra pre bezpečnosť a hospodársku kriminalitu Ben Wallace pre stanicu BBC. "Uvidíte to v blízkej budúcnosti, v nasledujúcich niekoľkých týždňoch alebo mesiacoch."



