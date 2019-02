Britská vláda odložila zverejnenie správy o clách po brexite

Podľa jedného zo zdrojov sa kabinet obáva, že stúpenci brexitu v parlamente by správu mohli vnímať ako ďalšiu snahu o vystrašenie a odporcovia zase za dôkaz, že k odchodu bez dohody nesmie dôjsť.

Londýn 22. februára (TASR) - Úrad britskej vlády na Downing Street odložil zverejnenie správy o clách po brexite bez dohody, aby zabránil jej vplyvu na poslancov pred ďalším hlasovaním v parlamente o dohode o podmienkach odchodu krajiny z Európskej únie (EÚ). Informoval o tom denník Sun.



Správa by mala obsahovať podrobnosti o dovozných clách na potraviny a ďalšie položky. Zdroje z kabinetu vo štvrtok (21.2.) pre denník povedali, že správa bude uvoľnená až na budúci týždeň po hlasovaní o dohode o brexite. Dôvodom jej odkladu sú obavy vlády, ako správu prijmú poslanci.



Podľa jedného zo zdrojov sa kabinet obáva, že stúpenci brexitu v parlamente by správu mohli vnímať ako ďalšiu snahu o vystrašenie a odporcovia zase za dôkaz, že k odchodu bez dohody nesmie dôjsť.



Británia by totiž po vystúpení z EÚ bez dohody musela zaviesť clá na dovoz zo zahraničia podľa pravidiel Svetovej obchodnej organizácie (WTO). Minister obchodu Liam Fox chce nulové clá na čo najväčšiu škálu produktov.



Minister pre životné prostredie Michael Gove nahneval kolegov z kabinetu začiatkom tohto týždňa, keď povedal poľnohospodárom, že vláda zavedie vysoké clá na dovoz poľnohospodárskych výrobkov, aby ochránila britských farmárov.



A minister pre podnikanie Glek Clark lobuje za vysoké clá na dovoz keramiky a ocele na ochranu priemyslu.



Downing Street odmietol tieto informácie komentovať.



Vláda však potvrdila informácie médií, že obchodné dohody Británie s Japonskom a Tureckom, ktoré patria medzi jej významné trhy, nebudú dokončené včas pri brexite bez dohody.