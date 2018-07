Britská vláda odobrala vlani pre verejné blaho občianstvo 104 osobám

Britská vláda tak urobila v súlade s legislatívou, ktorej terčom sú osoby podozrivé z terorizmu, organizovaného zločinu a ďalších závažných trestných činov.

Londýn 23. júla (TASR) - Britská vláda odobrala vlani občianstvo dovedna 104 osobám. Urobila tak v súlade s legislatívou, ktorej terčom sú osoby podozrivé z terorizmu, organizovaného zločinu a ďalších závažných trestných činov, aby napomohla "verejnému blahu".



Počet takýchto prípadov vlani výrazne stúpol oproti predvlaňajšiemu roku, keď vláda zbavila občianstva len 14 ľudí, informovalo v pondelok britské ministerstvo vnútra vo svojej výročnej správe. V nej ďalej uviedlo, že právomoc ministra vnútra odobrať občianstvo je "obzvlášť dôležitá" na to, aby sa v návrate do Británie zabránilo osobám "s dvojakým občianstvom zapojeným do aktivít súvisiacich s terorizmom v Sýrii či Iraku".



Ministerstvo zároveň uviedlo, že takáto právomoc by mala byť využívaná len pri osobách, ktorým nehrozí, že by sa následne ocitli bez štátnej príslušnosti. Rezort dodal, že o odobratí občianstva rozhoduje samotný minister vnútra.



"Vláda považuje odobratie občianstva za vážny krok, ktorý nie je prijímaný zľahka," uviedlo. Bližšie podrobnosti o ľuďoch, ktorých britská vláda vlani občianstva zbavila, ani dôvody, prečo v konkrétnych prípadoch k odobratiu pristúpila, rezort v zmienenej správe neuviedol.