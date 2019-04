Britská vláda pokračuje v rokovaniach s labouristami

Británia by mala odísť z EÚ 12. apríla, ak Mayová nezíska súhlas s ďalším odkladom termínu tzv. brexitu od zvyšných členov Únie, ktorí už súhlasili s jeho odložením z pôvodného termínu 29. marca.

Londýn/Paríž 8. apríla (TASR) - Britský minister kultúry Jeremy Wright informoval, že v snahe nájsť východisko v otázke odchodu Británie z EÚ bude britská vláda v pondelok pokračovať v rokovaniach s opozičnými labouristami. Informovala o tom v pondelok agentúra Reuters.



Wright uviedol, že plne podporuje názor premiérky Theresy Mayovej, že je nutné nájsť východisko zo súčasnej situácie. "Teraz musíme hovoriť o tom, čo by mohlo fungovať," povedal Wright pre spravodajskú spoločnosť BBC. "Na to sú tieto rozhovory" s labouristami, dodal a vyjadril nádej, že sa v nich podarí dospieť k "rozumnému záveru".



Podľa BBC by premiérka Mayová v snahe získať podporu Labouristickej strany mohla na rokovania prísť s ponukou, že Británia po svojom odchode z EÚ zostane v stálej colnej únii s európskym spoločenstvom.



BBC konštatovala, že ak by Mayová túto ponuku skutočne predložila, bol by to z jej strany významný posun, pretože doteraz túto možnosť dôsledne vylučovala. Na druhej strane to bol jeden z návrhov na riešenie situácie obhajovaných Labouristickou stranou, ktorá počas víkendu vyjadrila sklamanie, že vládny tábor na rokovaniach nepreukázal dostatočnú pružnosť.



Komisár EÚ pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici v pondelok v rozhovore pre spravodajský portál France Info vyhlásil, že on osobne je "presvedčený", že Británia tento piatok (12. apríla) nevystúpi z Únie bez dohody. Následne spresnil, že dúfa, že nedôjde k zmluvne neriadenému odchodu. Dodal, že možnosť "bez dohody by bola skutočne najhorším spomedzi riešení", ktoré si "neželá ani európska a ani britská strana".



Británia by mala odísť z EÚ v piatok 12. apríla, ak Mayová nezíska súhlas s ďalším odkladom termínu tzv. brexitu od zvyšných členov Únie, ktorí už súhlasili s jeho odložením z pôvodného termínu 29. marca. Mayová momentálne žiada o odklad na 30. júna - v nádeji, že dosiahne s labouristami kompromis a presadí v parlamente dohodu v najbližších týždňoch.