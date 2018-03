Britské firmy uvažujú o vytvorení skladových zásob pred brexitom

Zásoby by mali pomôcť zabezpečiť plynulosť výroby a dodržanie harmonogramu dodávok hotových produktov po brexite.

Londýn 10. marca (TASR) - Veľa výrobcov v Spojenom kráľovstve uvažuje o vytvorení skladových zásob, ktoré by im pomohli zmierniť prípadnú hrozbu meškania dodávok z Európy po brexite. Uviedol to Adam Marshall, riaditeľ Britskej obchodnej komory (BCC), jednej z najväčších lobistických skupín v krajine.



Firmy si tiež kladú otázku, či rozšíriť svoju skladovaciu kapacitu, aby mali priestor na budovanie väčších zásob. Tie by im mali pomôcť zabezpečiť plynulosť výroby a dodržanie harmonogramu dodávok hotových produktov po brexite.



Výrobca lietadiel Airbus minulý týždeň uviedol, že bude možno musieť vytvoriť väčšie zásoby komponentov, ktoré potrebuje na výrobu krídiel v britských závodoch, aby zabránil riziku meškania dodávok po tom, ako Spojené kráľovstvo opustí Európsku úniu (EÚ).



Množstvo veľkých nadnárodných spoločností v Británii využíva širokú sieť dodávateľských reťazcov v Európe. Preto teraz zvažujú, či si vytvoriť viac zásob, povedal Marshall.



"Vidíme to v automobilovom a leteckom priemysle, ale aj vo farmaceutickom sektore a inde," poznamenal.



Jeho slová tak názorne ukazujú, ako sa podniky snažia prispôsobiť situácii, pretože čas beží a plánovaný odchod Británie z EÚ koncom marca 2019 sa blíži.



Marshall v tejto súvislosti povedal, že je "veľmi dôležité", aby britskí a európski vyjednávači dosiahli tento mesiaci dohodu o prechodnom období. To by malo trvať približne dva roky po brexite. Počas fázy prechodu bude obchodná výmena medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ prebiehať ako doteraz. A varoval, že bez dohody firmy zastavia investície.



"Investičné rozhodnutia budú pozastavené, niektoré spoločnosti aktivujú krízové plány. A minú peniaze, ktoré by inak nemuseli míňať, napríklad na možný presun zamestnancov, prevádzok či získanie licencie v EÚ," pripomenul.



EÚ aj Spojené kráľovstvo sa tento mesiac pokúsia dohodnúť na prechodnej fáze. A aj keď spoločnosti pôsobiace v oblasti profesionálnych a finančných služieb v Británii by chceli mať jasnejší obraz o právnych a iných podmienkach počas prechodu, podľa Marshall aj politická dohoda bude dobrou správou pre "väčšinu našich členov". BCC zastupuje tisíce spoločností po celej Británii, ktorí zamestnávajú viac ako 5 miliónov ľudí.



Politická dohoda je dôležitá, pretože mnohé podniky budú v nasledujúcich troch až šiestich mesiacoch rozhodovať o investíciách a svojom fungovaní po brexite.



Marshall uviedol, že približne tretina členov BCC venuje brexitu veľkú pozornosť, pretože má na ne "priamy vplyv". Ďalšia tretina dianie "sleduje a vyčkáva", ale pravdepodobne neinvestuje, kým nebude vedieť, ako bude vyzerať konečná dohoda. A zvyšok sa domnieva, že ich brexit neovplyvní.



Zatiaľ čo veľká časť politickej diskusie sa sústredila na sémantické otázky, napríklad či Británia zostáva v colnej únii s EÚ, alebo s ňou uzavrie novú colnú dohodu, firmy zaujíma skôr obsah dohody než forma.



Pre podniky sú prvoradé praktické otázky, týkajúce sa vývozu a dovozu a presunu tovaru cez hranice, a nie či bude mať Británia dohodu v štýle Kanady alebo Kanada plus, plus.