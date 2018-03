Britské laboratórium odmieta podozrenia Ruska ohľadom Skripaľovcov

Ruský veľvyslanec si v súvislosti s týmito skutočnosťami položil otázku, či je náhoda, že vojenský objekt Porton Down je od miesta incidentu vzdialený len 13 kilometrov.

Londýn 24. marca (TASR) - Vedenie britského vojenského laboratória Porton Down odmieta akúkoľvek účasť na otrávení bývalého dôstojníka ruskej vojenskej rozviedky Sergeja Skripaľa a jeho dcéry Julije, ku ktorému došlo začiatkom marca. Spravodajskú stanicu BBC o tom v piatok informoval riaditeľ laboratória Gary Aitkenhead.



Tvrdenia Ruska, že blízkosť laboratória v Porton Downe k miestu incidentu - mestu Salisbury - vyvoláva podozrenie, sú podľa Aitkenheada znepokojujúce. Dodal, že kontrola činností a bezpečnosť objektu Porton Down má tú najvyššiu úroveň.



Aitkenhead reagoval na vyhlásenie ruského veľvyslanca v Británii Alexandra Jakovenka, podľa ktorého by Organizácia pre zákaz chemických zbraní (OPCW) mala vysvetliť, ako je možné, že sa britským úradom podarilo tak rýchlo identifikovať látku použitú údajne pri útoku na Skripaľovcov.



Jakovenko špekuloval, že táto rýchlosť môže svedčiť o tom, že britské úrady už túto nervovoparalytickú látku mali vo svojom chemickom laboratóriu v Porton Downe, "ktoré je v Británii najväčším tajným vojenským objektom s chemickými zbraňami".



Na bývalého plukovníka ruskej vojenskej rozviedky GRU Sergeja Skripaľa a jeho dcéru Juliju zaútočili 4. marca neznámi páchatelia, ktorí pritom podľa Británie použili nervovoparalytickú látku novičok, vyvinutú v bývalom Sovietskom zväze. Oboch našli v bezvedomí pred nákupným strediskom v Salisbury. Obaja sú stále v kritickom stave.



Policajta, ktorý pri ich prípade zasahoval a bol pritom tiež vystavený neznámej látke, prepustili vo štvrtok z nemocnice.



Ruský veľvyslanec v Londýne napísal tomuto policajtovi, detektívovi-seržantovi Nickovi Baileymu, list, v ktorom vyjadril úľavu, že sa z otravy zotavil, a vyslovil nádej, že Skripaľovci budú tiež čo najskôr v poriadku. V liste Jakovenko policajta ubezpečuje, že Rusko nemá s incidentom v Salisbury nič spoločné.