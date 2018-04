Médiá: V kauze otrávenia Skripaľovcov sa objavil ďalší Rus

Británia z útoku, pri ktorom bola použitá nervovoparalytická látka novičok vyvinutá v bývalom Sovietskom zväze, obvinila Moskvu.

Londýn 4. apríla (TASR) - V kauze otravy bývalého agenta ruskej vojenskej rozviedky GRU Sergeja Skripaľa a jeho dcéry Julije sa objavila ďalšia osoba. Informoval o tom v stredu britský denník Daily Mail s odvolaním sa na svoje zdroje.



Ide o zatiaľ médiami neidentifikovaného Rusa, ktorý cestoval do Británie v rovnaký deň, 3. marca, a rovnakým letom AFL2570 spoločnosti Aeroflot ako Julija Skripaľová.



Tento muž sa do Ruska vracal ešte v ten istý deň, po niekoľkých hodinách strávených v Británii. Práve krátkosť jeho pobytu v Británii vyvoláva podľa britskej tajnej služby podozrenie.



Zdroj denníka Daily Mail spresnil, že tento cestujúci zatiaľ nie je podozrivý, ale pre tajné služby je "záujmovou osobou". "My nepochybne veríme v možnosť, že osoby zodpovedné (za otrávenie Skripaľovcov) opustili Britániu niekoľko hodín" po čine, uviedol.



Britský denník Sun zasa napísal, že zatiaľ neznámy Rus odcestoval do Moskvy päť hodín po prílete do Londýna. Incident v anglickom meste Salisbury, kde 4. marca našli Skripaľovcov s príznakmi otravy, sa odohral približne 24 hodín po Julijinom prílete.



Británia z útoku, pri ktorom bola použitá nervovoparalytická látka novičok vyvinutá v bývalom Sovietskom zväze, obvinila Moskvu. Rusko však akúkoľvek zodpovednosť za útok odmieta a najnovšie žiada od Londýna ospravedlnenie a odpoveď na otázku, na čom boli jeho tvrdenia založené.



Britské médiá totiž v utorok informovali, že britskí experti z vedeckovýskumného strediska Porton Down nedokázali určiť "presný zdroj" výroby bojovej nervovoparalytickej látky novičok, ktorou boli Skripaľovci otrávení.



Gary Aitkenhead, šéf Vedeckého a technologického laboratória ministerstva obrany (DSTL), ktoré je súčasťou komplexu Porton Down, uviedol, že odborníci neboli schopní dokázať, že látka bola vyrobená v Rusku.



V súvislosti s kauzou Skripaľovcov v stredu v Haagu zasadá Výkonná rada Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW).