Britské námorníctvo sledovalo ruské lode presúvajúce sa okolo Británie

Londýn 26. decembra (TASR) - Britská vojenská loď eskortovala ruské plavidlo, ktoré počas Vianoc plávalo neďaleko výsostných vôd Spojeného kráľovstva. Oznámilo to v utorok britské ministerstvo obrany a dodalo, že ruská námorná aktivita v blízkosti Británie sa v období sviatkov zvýšila.



Fregata HMS St Albans vyplávala 23. decembra, aby sledovala novú ruskú vojenskú loď Admiral Gorškov, keď sa presúvala cez Severné more. Plavidlo Kráľovského námorníctva monitorovalo ruskú loď počas Vianoc a vráti sa do prístavu Portsmouth neskôr v priebehu dňa.



Britský minister obrany Gavin Williamson vo vyhlásení po incidente uviedol, že "nebude váhať pri obrane našich vôd ani tolerovať nejakú formu agresie", citovala ho agentúra Reuters.



Vzťahy medzi Britániou a Ruskom sú napäté a britský minister zahraničných vecí Boris Johnson počas návštevy Moskvy minulý týždeň vyhlásil, že existujú "dostatočné doklady" o jej zasahovaní do volieb v iných krajinách. Jeho ruský rezortný kolega Sergej Lavrov uviedol, že pre Johnsonove tvrdenie nie je žiaden dôkaz.



Hoci Johnson povedal, že si želá normalizáciu vzťahov s Ruskom, Moskva pripisuje zodpovednosť za ich zlý stav Londýnu.



Britské ministerstvo obrany tiež uviedlo, že ďalšia loď HMS Tyne bola na Štedrý deň privolaná na odprevadenie ruskej spravodajskej lode cez Severné more a Lamanšský prieliv. Následne vyslali aj vrtuľník na monitorovanie dvoch ďalších ruských plavidiel.