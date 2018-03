Britskí diplomati vyhostení z Ruska odleteli z Moskvy do Londýna

Británia vyhostila rovnaký počet ruských diplomatov v súvislosti s otrávením bývalého ruského dvojitého špióna Sergeja Skripaľa a jeho dcéry Julije.

Moskva 23. marca (TASR) - Britskí diplomati, ktorých Rusko recipročne vyhostilo v rámci kauzy Skripaľ, odleteli v piatok z Moskvy do svojej vlasti. Informovala o tom agentúra TASS s odvolaním sa na diplomatické zdroje.



Británia vyhostila rovnaký počet ruských diplomatov v súvislosti s otrávením bývalého ruského dvojitého špióna Sergeja Skripaľa a jeho dcéry Julije. K incidentu došlo začiatkom mesiaca v anglickom meste Salisbury, kde žili. Obaja sú stále v kritickom stave. Londýn z tohto činu obvinil Moskvu, avšak podľa ruských predstaviteľov bez náležitých dôkazov.



"Rusko stále nevidí žiadne fakty podporujúce vinu Moskvy v kauze Skripaľ. Londýn sa veľmi usiluje dostať svoje vzťahy s Ruskom do mŕtveho bodu," vyhlásil v piatok ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.



Rusko reagovalo na rozhodnutie britskej premiérky Theresy Mayovej vyhostiť ruských diplomatov a prerušiť bilaterálne vzťahy na najvyššej úrovni rovnakým krokom, ako aj zatvorením britského generálneho konzulátu v Petrohrade a ukončením činnosti kultúrno-vzdelávacej organizácie British Council na území Ruskej federácie.



Európska únia podľa agentúry DPA stojí pevne za obvineniami, ktoré Británia vzniesla voči Rusku. Lídri všetkých členských krajín sa na summite v Bruseli zhodli, že vina Moskvy je v prípade Skripaľ "vysoko pravdepodobná" a neexistuje žiadne iné "prijateľné vysvetlenie" tohto prípadu. Niektoré členské štáty EÚ vrátane Francúzska a Nemecka tiež prisľúbili uvalenie svojich vlastných sankcií voči Rusku. Iní členovia takúto možnosť ešte iba zvažujú.



Podľa líderky francúzskej krajnej pravice Marine Le Penovej rozohrala EÚ voči Rusku "studenú vojnu".



"Domnievam sa, že aktuálne dianie môže mať omnoho vážnejšie následky. Je to stratégia budovania múru oddeľujúceho Rusko od Európskej únie. Z vlastnej skúsenosti z pôsobenia v Európskom parlamente totiž viem, že EÚ vedie skutočnú studenú vojnu proti Rusku," uviedla Le Penová v rozhovore pre rozhlasovú stanicu France Info.